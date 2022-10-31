ООН и Турция также предоставят персонал для инспекций 40 судов, которые будут следовать из Черного моря.

Украина, Турция и Организация Объединенных Наций согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море после заявления РФ о выходе из "зерновой сделки".

Об этом сообщает Совместный координационный центр.

"Делегации Украины, Турции и Организации Объединенных Наций согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов: 12 – на выход и 2 – на вход. Делегация ООН как Секретариат СКЦ проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещении судов в соответствии с установленными процедурами СКК. В соответствии с процедурами СКЦ, все участники координируют свою работу со своими военными и другими соответствующими органами, чтобы обеспечить безопасный проход коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что ООН и Турция также предоставят персонал для инспекций 40 судов, которые будут следовать из Черного моря.

Блокирование "зерновой сделки" Россией: что надо знать

В субботу, 29 октября, Россия сообщила о выходе из "зернового соглашения" по вывозу украинского зерна.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что из-за действий РФ судно Ikaria Angel с 40 тыс. тонн зерна для Эфиопии не смогло выйти из украинского порта, как планировалось. Позже Мининфраструктуры отметило, что Россия фактически заблокировала движение 218 судов.

Ранее Европейский Союз призвал Россию отменить решение о приостановлении участия в реализации соглашений "зерновой инициативы". Вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель подчеркнул, что такие действия со стороны РФ ставят под угрозу основной путь экспорта зерна и удобрений, которые крайне необходимы для решения глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины.

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