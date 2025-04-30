Эксперт дал советы водителям, как уберечься от некачественного спиртового бензина

Он подчеркнул, что спирт гигроскопичен, натягивает воду, что со временем может привести к расслоению горючего на спирт, воду и низкооктановый бензин.

Воздержаться от покупки "дешевого" бензина, не заправляться на "бочках" и сохранять чеки посоветовал водителям эксперт рынка горючего, директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, комментируя переход с 1 мая всех АЗС в Украине на спиртовой бензин.

"С 1 мая на всех колонках должен быть бензин Е5 – с 5% биоэтанола. Рекомендации. Минимум май и июнь воздержаться от покупки "дешевого" бензина. Он вам таким потом не покажется. Точно не заправляться на "бочках" – там точно никто ничего делать не будет. Сохраняем чеки и ставим вопросы в случае возникновения каких-либо отклонений по качеству", – написал Куюн.

Он подчеркнул, что спирт гигроскопичен, натягивает воду, что со временем может привести к расслоению горючего на спирт, воду и низкооктановый бензин.

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"Чтобы этого не произошло, нужно зачистить резервуары на нефтебазах и АЗС, бензовозы, а также постоянно мониторить в дальнейшем, используя специальные маркеры воды. В больших сетях эта работа продолжалась последний месяц минимум. Они выбрали вариант закупки готового продукта на европейских НПЗ. Тут риска некачественного горючего нет. Созданы штабы оперативного реагирования на разные ситуации. То есть без внимания ни один вопрос не останется", – сообщил эксперт.

В то же время, по его словам, возникают вопросы о готовности эконом-сетей и периферийных игроков.

"Те чудеса ценообразования связаны в том числе и с отсутствием систем контроля качества, соответствующего оборудования и персонала. Кое-кто из них выбрал тактику производства спиртового бензина на нефтебазах. Что из этого будет, не знаю. Также не знаю, как там с технологической культурой, зачищает ли кто-то эти резервуары, или полагается на русский "авось пронесет", – подытожил Куюн.

Как сообщалось ранее, лабораторные исследования выявили в образцах бензина с "БРСМ-Нафта" и МOTTO существенное превышение показателей серы и бензола. "Некачественный бензин – это вред автомобилю, удар по карману и здоровью", – подчеркнули эксперты.