Пока страны Запада будут пытаться договариваться с Россией и зарабатывать деньги, Россия будет точить кинжал, чтобы потом его вонзить в сердце, говорит офицер.

Россияне продолжают вести идеологическую войну против Запада, начатую еще во времена СССР, тогда как в странах цивилизованного мира почему-то решили, что "холодная война" закончилась. Об этом офицер разведки 12 бригады спецназначения НГУ "Азов" Илья "Гендальф" Самойленко сказал в интервью на Армия TV.

Так, анализируя слабые и сильные стороны западной боевой техники, Самойленко признает, что важны не так технические характеристики танков, как тот факт, что ее очень мало. Например, Великобритания имеет лишь 180 танков Challenger-2.

И хотя западная техника имеет свои сильные стороны, к современной войне она не готова, говорит военный. Он в частности вспоминает чрезвычайную уязвимость танков Abrams при сбросе врагом кумулятивных боеприпасов с дронов и атак FPV-дронами. Эти танки создавались из опыта шестидневной войны на Ближнем Востоке, поэтому они тяжелобронированы спереди, но бортовая и верхняя броня не очень защищают от внешних ударов современными средствами поражения.

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Самойленко считает устойчивым фактом, что страны, которые не воюют, регрессируют, потому что Европа исторически развивалась за счет войн. "Колыбель цивилизации стала колыбелью цивилизации, потому что в крови европейцев - друг с другом воевать", - сказал Самойленко.

По его убеждению, российско-украинская война - это столкновение цивилизаций, которое происходит в условиях, когда "Европа забыла свое предназначение".

"Идеологическая борьба россиян против Европы началась еще во времена "холодной войны", они начали дискредитировать коллективный Запад... КГБ "холодную войну" не заканчивало и не выходило из нее, хотя другие подумали, что выходили", - отметил Самойленко.

Он отмечает, что когда Россия ведет идеологическую войну против стран Запада, те страны пытаются о чем-то с ней договариваться и совместно зарабатывать деньги.

"Пока они будут совместно делать деньги, Россия будет точить кинжал", - считает Самойленко.

Он убежден, что Россия, со временем, может вонзить этот кинжал в сердце.

Российская угроза для Европы

Как сообщал УНИАН, в феврале президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о рисках, что Россия может напасть на НАТО, и в частности - на Литву и Польшу.

В октябре 2024 года аналитики с участием отставных генералов Филиппа Бридлава и Бена Ходжеса смоделировали возможное нападение России на восточные страны НАТО в 2027 году. В частности, предполагалось, что если это произойдет, альянсу понадобится 10 дней для активации пятой статьи о коллективной обороне.

При этом, европейские лидеры пытаются понять, как заполнить потенциальную пустоту в поддержке Украины и в сфере континентальной безопасности в целом, пока Белый дом во главе с президентом США Дональдом Трампом постепенно уменьшает свое присутствие на континенте.

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