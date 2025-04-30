До сих пор Москва отрицала саму возможность передачи АЭС в руки законного собственника или нейтральной стороны.

Россия готова обсудить с США американское присутствие на захваченной россиянами Запорожской АЭС в рамках мирного урегулирования. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на главу корпорации "Росатом" Алексея Лихачева.

"В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной", – ответил Лихачев на соответствующий вопрос российских журналистов.

Вместе с тем политическое руководство РФ до сих пор публично отвергало возможность передачи захваченной станции под контроль Украины или США.

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Трамп хочет Запорожскую АЭС

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предлагает передать захваченную россиянами Запорожскую АЭС под американский контроль. По его предложению, территория станции должна стать нейтральной, а сам объект должен давать электричество обеим сторонам.

Комментируя данную инициативу, президент Украины Владимир Зеленский указал на ряд организационных и технических вопросов, которые влечет за собой нейтральный статус станции. Он также отметил, что на практике ЗАЭС все равно не сможет работать без украинского персонала.

Тем временем эксперты-энергетики отмечают, что идея Трампа о "нейтральной" ЗАЭС является не более чем фантазией и самопиаром, поскольку на практике такой шаг не принесет никакой явной пользы кому-либо.

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