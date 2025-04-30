Путин предложил перемирие, ведь боится, что Украина испортит россиянам праздник, считает Иван Ступак.

Силы обороны Украины вряд ли будут наносить удары по Москве 9 мая. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Будет вся эта элита (российская, - УНИАН), но они будут сидеть в перемешку с иностранными гостями. А мы говорим четко - Украина не желает смерти ни президенту Казахстана, ни главе КНР, ни даже Роберту Фицо. И поэтому Украина стопроцентно не будет запускать беспилотники и ракеты по Красной площади", - сказал Ступак.

В то же время он объяснил, почему Путин выступает за перемирие в период с 8 по 10 мая. По словам Ступака, российский диктатор боится, что Украина испортит ему праздник.

Видео дня

"Представьте, Путин пригласил огромное количество гостей. Они все собираются, Красная площадь, в режиме онлайн идет трансляция... И представьте себе, что в этот момент раздается сигнал воздушной тревоги в Москве. Представьте, как начнут перекашиваться лица у всех присутствующих. И вдруг где-то на окраинах Москвы очень далеко начинает работать российский "Панцирь", взрывы. Да, оно будет далеко. Но праздник будет безнадежно испорчен", - добавил Ступак.

"Перемирие" между Украиной и РФ: важные новости

Накануне российский диктатор Путин объявил о новом временном перемирии с 8 по 10 мая. В Кремле также заявили, что считают, что украинская сторона должна принять это перемирие.

Впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Путина о временном перемирии является фактическим началом прямых переговоров о завершении войны.

В Украине пока это предложение официально не приняли. Нардеп Роман Костенко заявил, что в ответ на такие обращения РФ, Украина должна выдвигать собственные требования, а не просто соглашаться. Среди требований, в частности, нардеп указал возможное перемирие сроком на 30 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: