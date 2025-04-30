По словам защитника, Мариуполь был очень красивым городом.

Во время боев в Мариуполе особенность заключалась в тяжести обороны, поскольку в городе были тяжелая техника, минометы, артиллерия, ракеты, однако самое страшное - это авиация. Об этом рассказал военнослужащий Роман Борщ, который 33 месяца находился в российском плену, в интервью LB.uа.

"Плюс, чем был Мариуполь таким уникальным в плане тяжести обороны - это тяжелая техника, минометы, артиллерия, ракеты. А самое страшное - это авиация. Потому что в какое бы ты укрытие или подвал не спустился - это, скорее, как подорожник приложить. Потому что если оно упадет именно туда, то уже ничего тебя не спасет. Ну, но все равно нужно это делать и нужно было учитывать меры безопасности, потому что это повышает твои шансы выжить", - отметил боец.

Роман рассказал также, что в Мариуполе он вместе с собратьями выполняли определенные задачи, а именно обороняли свои объекты.

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"Конечно, работа в условиях города кардинально отличается от полевой окопной войны, к которой большинство военных привыкло. И единицы подразделений в Украине, которые каким-то образом отрабатывали бои в условиях города, но пришлось всем как-то адаптироваться сразу. Там передовая - это когда идет улица, и с одной стороны есть дома с союзными силами, а через дорогу уже твой противник. Поэтому это постоянные напряженные действия", - отметил военный.

По его словам, город во время боев находился как в "постапокалипсисе", а также был серым и пустым, что в мирной жизни Мариуполю было несвойственно.

"На самом деле, было очень больно на это смотреть, потому что Мариуполь - это был очень классный город. В него там с конца 2017-го особенно очень много вливалось, заходили донорские средства, он развивался. Я его очень полюбил. И увидеть то, во что он превратился... Первое, когда мы только заехали, - людей на улицах практически нет, все прячутся где-то по подвалам, дома", - подчеркнул защитник.

Роман отметил, что в начале марта были первые разрушения и началось мародерство со стороны самих жителей.

"И на самом деле это не так мародерство, как способ выжить из-за того, что большинство магазинов не работали. Уже были разбиты витрины. Были уже и разрушения от артиллерии, от прилетов. И позже, когда уже шли бои, это уже были полностью сгоревшие дома, воронки на улице. Помню центральный пешеходный переход - туда как будто авиабомба упала, огромные воронки", - добавил военнослужащий.

Когда у него спросили, понимал ли Роман, когда ехал в Мариуполь, что такой ужас произойдет с городом, он ответил, что нет. По его словам, у него и побратимов раньше не было понимания того, что будет использоваться настолько много оружия против украинских военных.

"Есть опыт войны 18-го года, еще какого-то, оно уже было такое все устаканено. И все говорили, что полномасштабное наступление Донецком, Луганском, каким-то южным направлением ограничится, а здесь все совсем по-другому. Не было опыта войны в условиях городов у меня и у части ребят, которые там с 14-го года воевали. И не было понимания, что настолько будет использоваться широкий арсенал оружия против нас. Было понимание, что надо ехать, а там разберемся. Ну, и очень неожиданным стало то, что они не с востока заходили, а с юга. Условно, мы едем, в одном телефоне смотрю навигатор, а в другом читаю: "Сейчас угроза десанта". Я говорю: "Так, давай сейчас здесь справа, потому что там должен десант высаживаться", и мы так маневрировали, маневрировали", - подытожил защитник.

Ситуация в Мариуполе - последние новости

Ранее студент рассказал о жизни в оккупированном Мариуполе. По его словам, в городе до сих пор нет связи - в центре города иногда бывает 3G, а 4G вообще нет.

"Свет появился, когда я уже уехал, то есть через год и два месяца. Вода появилась в городе в июне 2022 года, но она техническая и ее пить нельзя", - отметил парень.

Также сообщалось, что в Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов вместе с БК. Месторасположение базы было обнаружено благодаря фотографиям местных "блогеров".

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