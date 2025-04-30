С 1 мая в Украине на всех АЗС начнут добавлять в бензин этиловый спирт, однако эксперты говорят, что это может создать определенные риски для двигателей авто.

Завтра все АЗС нашей страны начнут добавлять к бензину спирт или так называемый биоэтанол. УНИАН расспросил независимых экспертов топливного и энергетического рынков, чтобы узнать, где они рекомендуют заправляться водителям.

По словам основателя логистической группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, с мая водителям лучше заправляться у брендов, которые покупают бензин из Европы.

"Если вы завтра не хотите убить свою машину, то заправляйтесь на "ОККО", на "Укрнафте". На таких вот брендах. Почему? Потому что они покупают уже готовый бензин из Европы. А те, кто будет пытаться изготовить его здесь, это будет, по сути, обычная "бодяга". Потому что они будут просто добавлять спирт к бензину, как требует закон", - считает специалист.

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Похожего мнения придерживаются и другие специалисты рынка.

"И до первого мая, и после первого мая я не советую заправлять свои транспортные средства на одиночных ноунеймов АЗС или на тех заправках, которые предлагают топливо на 5 гривен дешевле, чем крупные сети", - говорит УНИАН эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

"Первые пару месяцев - это май и июнь - надо быть очень внимательными, не искать приключений и не верить в чудеса, что дешевое бывает хорошим, - говорит в свою очередь директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. - Я рекомендую потребителям отдавать предпочтение топливу из высшего разряда цен".

По словам эксперта, цены отличаются из-за того, что в них заложены затраты на системы контроля качества.

"А это лаборатории, это специалисты, это оборудование. Это люди, которые постоянно держат руку на пульсе. Это все стоит денег", - говорит директор "А-95".

Специалист добавил, что главным фактором качества будет чистота резервуаров. Для того, чтобы ее достичь, должен быть постоянный мониторинг процессов, которые там происходят.

Биоэтанол - справка УНИАН

Биоэтанол - это обычный этанол, который получили в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве биотоплива.

Значительную долю от мирового производства биоэтанола поставляет Бразилия и США. В Бразилии этанол производят преимущественно из сахарного тростника, а в Соединенных Штатах - из кукурузы.

В качестве сырья для производства биоэтанола также могут выступать маниок, картофель, сахарная свекла, ячмень и другие сельскохозяйственные культуры.

Напомним, ранее специалист рассказал УНИАН, как введение новых правил относительно топлива повлияет на цены на бензин.

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