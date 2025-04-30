Собака - это большая ответственность для людей.

Завести собаку является серьезным и ответственным решением. Домашний любимец может принести много радости в вашу жизнь, однако не стоит забывать, что это также и значительные расходы. Однако есть некоторые породы собак, которые менее подвержены болезням, благодаря чему вы сэкономите немного денег. Поэтому ветеринар Лайза Кан назвала 5 пород собак, которые потребуют немного походов к ветеринару, передает Mirror.

Австралийский скотовод

Эта собака имеет сильный характер и известна своей выносливостью. Скотоводы очень энергичны и нуждаются в хозяине, который будет выгуливать его довольно часто, однако они не подвержены болезням.

По словам Кан, эти собаки станут прекрасными домашними любимцами.

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"Австралийские скотоводческие собаки созданы для выносливости и получают большую пользу от активного образа жизни", - отметила она.

Бордер-колли

Еще одной породой, которая известна своим крепким здоровье, является бордер-колли. Эти собаки не только являются одной из самых умных пород, но и остаются сильными с возрастом.

Австралийская овчарка

Эти красивые собаки известны своей красивой шерстью. Также они были выведены для того, чтобы они были выносливыми.

Хаски

Несмотря на то, что хаски имеют густую двойную шерсть, за которой надо ухаживать, они считаются одной из самых выносливых пород собак, которых можно завести.

Ветеринар отметила, что "выведенные для холодного климата и тяжелых физических нагрузок, хаски эволюционировали в сильную и выносливую от природы породу".

Бигль

Это еще одна живая порода, которая имеет охотничье происхождение и занимает высокое место среди собак, которые являются здоровыми.

"Как активные охотничьи собаки, бигли поддерживают хорошую физическую форму, что способствует их общему крепкому здоровью", - говорит доктор Кан.

Кроме того, эти собаки не только здоровы, но и невероятно дружелюбны, благодаря чему они прекрасно подойдут для любой семьи.

Другие интересные материалы о собаках

Ранее эксперты назвали 13 пород собак, которые редко проявляют агрессию. В этот перечень вошли лабрадор-ретривер, ньюфаундленд, японский хин, кавалер Кинг Чарльз спаниель и другие.

Также ветеринар рассказал, сколько времени нужно собакам, чтобы выспаться. По его словам, некоторые особи требуют 18 часов сна, а именно гигантские породы, щенки и очень активные собаки.

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