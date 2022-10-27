Украина ежедневно работает ради защиты зерновой экспортной инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что уже 175 судов заблокированы из-за сознательного торможения Россией украинского продовольственного экспорта.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Ежедневно работаем и над тем, чтобы защитить нашу зерновую экспортную инициативу. Очевидно, что Россия вновь намерена обострить глобальный продовольственный кризис, снова вернуть угрозу масштабного голода. И это, в частности, ответственность всех наших партнеров – все же гарантировать продовольственную безопасность и покончить с этой грязной российской игрой с голодом", - заявил Зеленский.

Видео дня

"На сегодня из-за сознательного российского торможения нашего продовольственного экспорта количество судов, ожидающих возможности выполнить контрактные обязательства, – уже 175. И это не просто какая-то там торговая проблема. Это ухудшение доступа к пище для миллионов людей и угроза еще большего роста цен на базовые продукты на разных континентах – и в Африке, и в Азии, и в Европе. Если все же России удастся негативный сценарий, это завершится новым масштабным миграционным кризисом", - отметил президент.

Зерновой коридор для экспорта: детали

Как сообщал УНИАН, для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный". Соглашением предусмотрено 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

16 октября в Стамбуле украинская и турецкая стороны обсудили реализацию "зерновой инициативы" и продления ее действия после 22 ноября 2022 года.

24 октября в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что из-за задержки Россией инспекции судов в Босфоре украинские порты работают на 25-30% своих мощностей.

Зеленский считает позорными российские попытки затормозить экспорт украинского зерна в Азию и Африку.

Вас также могут заинтересовать новости: