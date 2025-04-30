Специалисты прогнозируют дальнейшее снижение цен в данном сегменте.

На этой неделе в Украине начали резко снижаться цены на прошлогоднюю белокочанную капусту. Об этом сообщают специалисты профильного портала EastFruit.

Если накануне выходных цены на популярный овощ доходили на рынке до 52 грн/кг ($1,25/кг), то сейчас продукцию предлагают к продаже не дороже 40-48 грн/кг ($0,96-1,15/кг).

Падение цен связывают со стремительным ухудшением качества капусты в хозяйствах, что произошло из-за длительного хранения овоща. К этому добавляется еще один фактор - невысокий спрос.

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Специалисты прогнозируют дальнейшее снижение цен в данном сегменте. Дело в том, что украинским производителям тяжело реализовывать свою продукцию, а предложение ранних овощей в хозяйствах нашей страны с каждым днем увеличивается.

Отметим также, что несмотря на снижение цен, сейчас прошлогодняя капуста в Украине стоит в среднем в 6,4 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на овощи в Украине - динамика

Напомним, на прошлой неделе УНИАН сообщил о резком росте цены на морковь, что связывали с дефицитом овоща.

Оптовые компании и розничные сети начали активно закупать морковь, а запасы в хранилищах начали стремительно сокращаться. Из-за роста спроса местные фермеры повысили отпускные цены на овощ.

По словам специалистов, цены на овощи борщевого набора будут держаться на довольно высоком уровне до того момента, как начнутся поставки из открытого грунта местных овощей нового урожая.

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