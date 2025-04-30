По словам Гетьмана, во время "победобесия" украинские дроны могут принять участие в параде на Красной площади.

Предложение российского диктатора Владимира Путина о "перемирии" на 9 мая является попыткой навязать его в одностороннем порядке, а не достижением взаимного согласия. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, Путин сделал ультимативное объявление перемирия на условиях одной стороны. Настоящее перемирие - это договоренность обеих сторон прекратить огонь на определенный срок.

"Это не предложение, это попытка объявить перемирие в одностороннем порядке. Так перемирие не объявляют. Это не ультиматум. Перемирие - это договоренность обеих сторон на определенное время приостановить боевые действия. Но Путин ставит требование, мол, я объявляю перемирие на такие-то дни. Для нас, как и для всего мира, - это дни траура, дни памяти по погибшим, а на России это "победобесие" и празднование "можем повторить", - подчеркнул Гетьман.

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Ветеран также предложил ответ на инициативу Кремля - объявить одностороннее перемирие, например, с 1 по 3 мая. Эксперт сказал:

"Если россияне на это не согласятся, не будут его соблюдать и не остановят огонь, соответственно, мы можем официально сообщить, что считаем себя свободными от обязанностей выполнять их перемирие на 8-11 мая".

Он добавил, что во время российского "победобесия" украинские дроны могут принять участие в параде на Красной площади.

"Перемирие" Путина - детали

Как писал УНИАН, Путин объявил "перемирие" по случаю 80-летия победы в "Великой отечественной войне". В частности, по решению Путина, с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. Москва угрожает Украине, что в случае отказа присоединиться к перемирию, даст "эффективный ответ".

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что речь идет о военной хитрости. Ультимативное предложение Путина связано с необходимостью оккупантов подтянуть определенные силы, средства, чтобы впоследствии нанести мощные удары по позициям Вооруженных сил Украины.

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