Согласно плану Кремля, Украина должна была превратиться в обрубок - без выхода к Черному морю.

Кремлевский диктатор Владимир Путин стремится захватить всю Украину, в том числе Днепр и Одессу, однако для этого нужны соответствующие ресурсы, которых сейчас у агрессора нет. Об этом "Фабрике новостей" сказал бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Думаю, что Путин хочет всего. Конечно, он грезит тем, что в кратчайшие сроки реализует свой замысел, чтобы или дипломатическим путем, или военным взять под контроль территории, которые вписаны в новую редакцию российской Конституции. Речь идет о Запорожской, Херсонской областях, Луганской и Донецкой. Конечно, ресурсов у него для реализации этого замысла в обозримой перспективе нет", - сказал эксперт.

По его словам, если российская армия зайдет на территорию Днепропетровской области ситуация на геополитическом уровне не изменится. Враг уже длительное время держит под контролем часть Николаевщины - Кинбурнскую косу, но эта область не включена в Конституцию РФ. Аналогично - север Украины, где части, в частности пограничные, Харьковщины и Сумщины, находятся под контролем российской армии, однако об их присоединении к РФ речь не идет.

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"Но, опять же, тенденция такова, что Путину нужна вся Украина и он будет искать пути и варианты, чтобы реализовать этот план. Единственный путь отражения всех этих посягательств - это украинское войско... Не так важно нам воспринимать движение российских войск в сторону нашей Днепропетровщины, как учитывать те приготовления, которые враг сейчас совершает на Лиманском направлении. Потому что на самом деле, если враг там сможет двинуться вперед, мы получим проблемы даже не тактического характера, а оперативного", - подчеркнул Селезнев.

Как пояснил эксперт, при таком раскладе враг сможет занять уже третий плацдарм для атаки на ту городскую агломерацию, которая включает в себя Славенск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

Также военный прокомментировал заявление экс-командующего силами НАТО в Косово генерала Уэсли Кларка о том, что главной целью Кремля является Одесса. Также есть опасения, что враг планирует расшатать юг Украины с помощью "референдума", как это уже было в Крыму в 2014 году. По словам Селезнева, риски такие есть. Он рассказал, что в 2015 году некоторые офицеры Главного управления Генштаба ВСУ показывали ему так называемые планы Кремля. Они заключались в том, чтобы превратить Украину в определенный обрубок - без доступа к Черному морю. То есть, речь шла об оккупации всей Одесской области, Николаевщины, Херсонщины, Запорожья. Селезнев рассказал:

"Что в перспективе нас ожидает. Конечно, ключевой фактор, связанный с Одессой и Одесской областью, это фактор ресурсов. В свое время, в феврале-марте 2022 года, Одессу удалось отстоять. Там произошло определенное стечение обстоятельств - фактор погодных условий, фактор наличия ракетных и артиллерийских ресурсов, и фактор уничтожения флагмана Черноморского флота РФ, крейсера "Москва".

Он добавил, что после этого враг потерял часть своих ресурсов, которые находились в акватории Черного и Азовского морей.

"Сейчас надеяться, что враг где-то найдет возможности, чтобы осуществить такую масштабную десантную операцию с захватом Одессы и Одесской области, думаю, не стоит. Но совершение определенных специализированных действий, вроде создания деструктивных движений, процессов, попытки расшатать ситуации в южных регионах - я бы такой вариант не исключал", - подчеркнул эксперт.

В то же время аналитик надеется на опыт украинских спецслужб, которым до сих пор удается ликвидировать российскую агентуру.

Война в Украине - прогноз генерала

Как писал УНИАН, бывший командующий силами НАТО в Косово генерал Уэсли Кларк рассказал, что главной стратегической целью Москвы остается Одесса, захват которой станет для РФ символом победы в войне в Украине. По словам генерала, основные усилия оккупантов вероятно сосредоточены на Запорожье, Херсоне и Николаеве с последующим продвижением на Одессу.

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