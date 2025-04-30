Алексей Комаровский ответил, действительно ли они с актрисой - пара.

Известный украинский режиссер Алексей Комаровский, которому приписали роман с актрисой Наталкой Денисенко, прокомментировал слухи вокруг их отношений. Он ответил, что их на самом деле связывает и почему они часто проводят много времени вместе.

Как известно, в одном из украинских Telegram-каналов распространили информацию, что артистка после разрыва отношений с актером и военным Андреем Фединчиком закрутила новый роман. А ее избранником якобы стал Комаровский. При этом инсайдеры не раскрыли, как долго пара может быть в отношениях.

В комментарии для издания "Гордон" режиссер не стал скрывать, что он проводит немало времени с Денисенко. Но их встречи связаны исключительно с работой. Дело в том, что вместе они работают над новым проектом, который требует их полной вовлеченности в процесс.

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"Да, я действительно каждый вечер встречаюсь с Наталкой. И да, мы проводим вместе много времени... За репетициями. Потому что уже совсем скоро вы увидите кое-что, что изменит ваше представление о нас обоих", - сказал кинозвезда.

Также Комаровский добавил, что речь идет о работе над новой картиной "Крещатик, 48/2". По его словам, в новой ленте звезда сериалов "Крепостная" и "Клан ювелиров" предстанет в новом для себя амплуа.

"Наталка в нем такая, какой вы ее не видели никогда. Возможно, даже я сам ее такой увидел впервые", - поделился Алексей.

К слову, Денисенко состояла в браке с Фединчиком с 2017 года. Вместе они воспитывали единственного сына Андрея. Однако, как недавно сообщил блогер Богдан Беспалов, из-за службы актера в ВСУ отношения супругов ухудшились, а сама женщина нашла себе другого мужчину.

Кинозвезда подала на развод еще 31 января. Именно Наталка выступила инициатором разрыва. Первое заседание по делу о разводе состоится 8 мая в Житомире. Артистка прямо не подтверждала слухов о расставании с мужем. А Фединчик также не выходит на связь. В то же время после сплетен знаменитость застали за поцелуем с другим мужчиной.

Напомним, ранее Наталка Денисенко впервые отреагировала на слухи о разводе с мужем-воином. Артистка сообщила, что будет наслаждаться жизнью на все 100 процентов, а все остальные могут и дальше сплетничать о ней.

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