Военные говорят, что нужно доукомплектовать фронтовые медицинские подразделения.

Часть гражданских медиков лишат брони от мобилизации, но это не будет массовым явлением. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Как отмечают в оборонном ведомстве, запрос на разбронирование касается только специалистов дефицитных специальностей, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и необходимы для доукомплектования медицинских подразделений ВСУ.

Речь идет о должностях:

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санитарных инструкторов (медицинских сестрах и братьях),

фельдшеров,

военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)" по контракту сроком на 1 год.

"Причина - дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях после вступления в силу постановления КМУ №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков. Разбронирование будет точечным, согласованным с Минздравом и областными департаментами. Его цель - не снять защиту со всех, а обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым. Речь не о массовости, а об ответственном кадровом решении для спасения жизней", - отмечается в сообщении.

Разбронирование медиков в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня в Министерстве здравоохранения сообщили, что некоторых гражданских медиков лишат бронирования от мобилизации и сейчас по запросу от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины готовится соответствующий список.

Перед тем сообщалось, что на фронт отправят военных из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые не имеют боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья.

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