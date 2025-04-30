Первые три месяца президентства Трампа выглядели для Кремля как неожиданное чудо.

Обещание Дональда Трампа закончить войну в Украине за 24 часа от начала выглядело, как гипербола, но новый президент США таки имел реальные шансы положить конец войне в Украине в относительно короткие сроки. Проблема в том, что Трамп упустил все возможности, которые для этого имел, пишет Time.

"Действия Трампа в течение последних трех месяцев потеряли возможности, которые Соединенные Штаты имели для деэскалации насилия и завершения войны таким образом, чтобы это способствовало американским интересам. Трамп не смог воспользоваться источниками силы Америки, фактически потеряв несколько ценных источников влияния", - пишет издание.

Первый козырь, который имел Трамп - это мощная коалиция стран-друзей Украины. Совместными усилиями несколько десятков демократических стран Европы, Азии и других регионов мира могли принудить Россию к справедливой сделке для Украины. Однако вместо того, чтобы возглавить эту коалицию, Трамп начал внутренние распри со странами-партнерами.

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Второй потерянный козырь - влияние санкций. Вместо усиления давления на Москву, Трамп выбрал прямо противоположную стратегию действий - попытку построить доверительные и дружеские связи с Россией. Команда Трампа, похоже, считает, что Россия может стать союзником США в решении проблемы с Ираном и в противостоянии с Китаем. На самом деле, перспектива нормализации связей пошла на пользу Путину, пишет Time.

Третий потенциальный козырь - установление дедлайна для окончания войны. Предельная дата могла бы стать точкой давления на стороны конфликта, если бы была угроза наказания за нарушение дедлайна. Однако на практике проявить гибкость пришлось Киеву, который боится потерять остатки американской поддержки. Зато Москва наоборот прибегла к эскалации своих требований, заставляя Трампа идти на уступки ради ускорения мирного соглашения, чтобы уложиться в политически значимый для него 100-дневный рубеж президентства.

Наконец, моральный рычаг. Со времен Второй мировой войны США пытались сохранять амплуа последовательного защитника мира и стабильности в Европе. Но администрация Трампа растоптала эту долговременную стратегию и теперь прибегает к "словесной гимнастике", избегая заявлений об ответственности России за кровавую войну и внедряя моральную эквивалентность между агрессором и жертвой агрессии, как просто двумя одинаковыми сторонами конфликта.

"Потеряв в одностороннем порядке столько рычагов влияния, неудивительно, что переговоры не уменьшили насилие. С точки зрения Москвы, последние три месяца были чудом: Путин теперь может представить себе путь к победе в войне в Украине, возможности, которой не существовало три месяца назад, поскольку Соединенные Штаты блокировали ему путь", - резюмирует автор публикации.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, Путин не воспринимает всерьез Трампа и манипулирует американским лидером. Российский диктатор продолжает испытывать на прочность терпение президента США, регулярно предлагая различные "жесты мира", пока российские войска продолжают наносить удары по гражданским объектам в Украине.

Между тем в Киеве говорят, что реальные переговоры о мире не могут начаться, пока Россия не согласится на реальное прекращение огня минимум на 30 суток.

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