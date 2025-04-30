Всего на конкурс было подано почти 300 заявок.

Еврокомиссия инвестирует 910 миллионов евро в 62 проекта в рамках программы Европейского оборонного фонда. В них впервые смогут участвовать украинские оборонные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что инвестиции будут направлены на устранение главных пробелов в европейском оборонном потенциале. В частности, в Еврокомиссии упомянули сферу мобильности войск и защиту от дронов.

На конкурс было подано почти 300 заявок. В отобранные проекты вошел украинский Small UAS, направленный на разработку новейших аэросистем, которые управляются с помощью искусственного интеллекта.

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"Усиление сотрудничества между оборонными предприятиями Украины и Европы основано на усилиях Бюро ЕС по инновациям в оборонной сфере в Киеве, направленных на налаживание более тесных связей и дальнейшую интеграцию Украины в европейскую оборонную промышленную базу, что будет способствовать укреплению общих целей в сфере безопасности и инноваций", - сказано в сообщении.

Девять проектов будут посвящены созданию инновационных технологий, включая METASTEALTH, в рамках которого будут созданы стелс-материалы нового поколения. Заявлен и проект ENGRTII, который объединяет более 45 промышленных компаний и научных центров для разработки европейского вертолетного аппарата следующего поколения. Его планируют создать к 2030 году.

Был отобран и засекреченный проект по противодействию гиперзвуковым глайдерным летающим аппаратам с бюджетом в 78 миллионов евро. Финансирование получили и крупные проекты в других категориях, таких как защита от оружия массового поражения и защита солдат.

В Еврокомиссии подчеркнули, что инвестиции Европейского оборонного фонда направлены на развитие европейской оборонной промышленности в соответствии с планом Еврокомиссии по перевооружению до 2030 года и "Белой книги по обороне".

Какая страна должна возглавить перевооружение Европы

Ранее европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Швеция должна взять на себя лидерство в развитии оборонного потенциала Европы. Это заявление он сделал после посещения производства боеприпасов и завода шведской компании Saab.

"Швеция имеет очень сильную оборонную промышленность и проводит масштабное перевооружение, поэтому она является хорошим примером для других стран-членов... У нас мало времени на развитие нашей обороноспособности. Разведывательные службы стран ЕС прогнозируют, что Россия может испытать статью 5 НАТО до 2030 года", - сказал Кубилюс.

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