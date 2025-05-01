В Харькове сообщают о попадании БПЛА "Молния".

В ночь на четверг, 1 мая, российские оккупационные войска снова терроризируют Украину дронами.

Взрывы были слышны, в частности, в Харькове. По данным городского головы Игоря Терехова, предварительно, речь идет о попадании БПЛА "Молния" в АЗС в Киевском районе города.

Возник пожар. Информации о пострадавших по состоянию на 00:21 не было.

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Кроме того, под ударом российских дронов находится Одесса. Как передает корреспондент УНИАН, воздушную тревогу в городе объявили примерно в 23.12. Мониторинговые каналы сообщили, что большое количество "шахедов" движется на Одессу и Одесскую область.

Вскоре в городе начались взрывы и стрельба. Мэр Геннадий Труханов заявил, что ударные БПЛА есть над разными районами города, в частности на Большом Фонтане, в Хаджибейском районе, в центре города и тому подобное. В социальных сетях местные жители сообщают, что есть попадания и пожары. Пишут, что повреждения получили учебное заведение и жилая многоэтажка.

После первой волны "шахедов", Одессу атакует вторая волна беспилотников. По данным СМИ, в городе прозвучало не менее 12 взрывов.

Атаки РФ по Украине

Вечером 29 апреля россияне массированно атаковали дронами Харьков. Сообщалось о 45 пострадавших.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов информировал, что 31 человек получил острую реакцию на стресс. В то же время 14 человек получили ранения различной степени тяжести, 5 человек были госпитализированы.

Под обстрелом был и Днепр. Там разрушено 5 частных домов, погиб 53-летний мужчина, а 78-летний местный житель получил ранения.

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