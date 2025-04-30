Соединенные Штаты Америки представили Украине 22 конкретных условия для завершения войны, Киев на них согласился.
Такое заявление сделал в эфире Fox News специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог. По его словам, с этими условиями Украина ознакомилась во время встречи в Лондоне, состоявшейся на прошлой неделе.
Он отметил, что США готовы частично признать территориальные требования России. При этом Украина готова к фактическому признанию территориальных потерь, но не станет признавать их юридически. Кроме того, речь идет лишь о территориях, которые находятся под оккупацией сейчас.
"Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях – это то, к чему они готовы", – добавил Кит Келлог.
США и война в Украине: вы могли это пропустить
30 апреля пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что следующие несколько дней будут критическими для мира в Украине. При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне ждут от России реальных действий, а не только слов.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если в мирных переговорах по завершению войны не будет прогресса, Вашингтон из них выйдет. По его словам, "обе стороны должны предоставить конкретные предложения относительно того, как положить конец этому конфликту".