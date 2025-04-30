При этом юридически признавать потерю территорий Киев не станет, отметил спецпредставитель Трампа.

Соединенные Штаты Америки представили Украине 22 конкретных условия для завершения войны, Киев на них согласился.

Такое заявление сделал в эфире Fox News специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог. По его словам, с этими условиями Украина ознакомилась во время встречи в Лондоне, состоявшейся на прошлой неделе.

Он отметил, что США готовы частично признать территориальные требования России. При этом Украина готова к фактическому признанию территориальных потерь, но не станет признавать их юридически. Кроме того, речь идет лишь о территориях, которые находятся под оккупацией сейчас.

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"Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях – это то, к чему они готовы", – добавил Кит Келлог.

США и война в Украине: вы могли это пропустить

30 апреля пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что следующие несколько дней будут критическими для мира в Украине. При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне ждут от России реальных действий, а не только слов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если в мирных переговорах по завершению войны не будет прогресса, Вашингтон из них выйдет. По его словам, "обе стороны должны предоставить конкретные предложения относительно того, как положить конец этому конфликту".

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