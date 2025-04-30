Илья "Гендальф" Самойленко также рассказал, какое настроение у знакомых военных из других стран относительно войны в Украине.

Украинские военные не имеют много времени на "переменчивые" новости о мирных переговорах, на фронте они просто делают свое дело. Об этом заявил Илья "Гендальф" Самойленко, офицер разведки 12 бригады спецназначения НГУ "Азов" в интервью на "Армия TV", говоря о том, как переговоры о перемирии влияют на военных.

"Сейчас реальность такова, что реальный мир думает, что он очень сильно зависим от новостей. Но если отключить определенные каналы информирования, то в реальной жизни ничего не изменится. Изменчивость внешне-политической обстановки в мире так высока, что туда даже не надо смотреть", - отметил он.

Военный отметил, что аналитики, которые наблюдают за деятельностью президента США Дональда Трампа сейчас воздерживаются от каких-либо прогнозов, потому что есть только "хаотичность поведения", которая не поддается прогнозированию.

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"Мотивы не достаточно ясны и результаты не достаточно прогнозируемы из-за этого. Нам ставить себя в такое зависимое положение?", - сказал Самойленко.

Он подчеркнул, что украинцам надо понять, что нашу судьбу никто кроме нас самих не решит.

"Да, мы зависимы в плане определенных решений и обстановки. Ну, действительно, россияне не хотят с нами договариваться, так и мы тоже не хотим договариваться с россиянами напрямую. Это называется горячая фаза конфликта, даже не просто конфликта, а войны цивилизационной, которая длится очень долго... У них национальная идея, локально, - уничтожить украинцев. И она у них была такая и 200, и 300 лет назад, и 150, и 60 лет назад. И тут Трамп заявляет, что можем договориться. Ну, ок, договаривайтесь. Но проблема в том, что разочаровывающие новости...", - сказал Самойленко.

Он отметил, что на фронте не много есть времени читать "переменчивые" новости, там военные делают свое дело.

Самойленко также рассказал, какое настроение у знакомых военных из других стран относительно войны в Украине. По его словам, те, кто знают контекст войны, понимают ситуацию.

"Американские военные делятся на два типа: одни - это которые были в Украине и понимают, что здесь происходит, вторые - которые не были в Украине. И не только военные так делятся. То есть есть люди, которые понимают что происходит - что черное, что белое, и в основном они приезжали сюда непосредственно. А есть люди, которые смотрели "сториз". В этом разница", - сказал офицер "АЗОВа".

В Европе, по словам Самойленко, есть военные, которые все еще находятся в "летаргическом сне", которые думают, что за пределы Украины российское влияние не распространится. Но другая часть, в частности, это представители Балтийских страны, Финляндия - которые все очень хорошо понимают с самого начала.

"Германия - просыпается, Франция - политически проснулась, а в военном плане - я слышал, работают", - добавил он.

Самойленко отметил, что россияне бросили вызов глобальной мировой системе безопасности, а "мировой жандарм под названием Американские штаты пытаются просто легитимизировать подобный способ решения вопросов - искаженное право сильного на силовой захват территорий".

Переговоры о мире в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки выйдут из переговорного процесса по прекращению войны, если Российская Федерация и Украина не продемонстрируют прогресс. Об этом вчера во время брифинга заявила пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс, ссылаясь на заявление государственного секретаря Марко Рубио.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон не будет поддерживать бесконечный конфликт и ожидает от Украины и России готовности к компромиссам.

Украинская сторона еще в начале переговоров согласилась на главное условие Дональда Трампа - полное прекращение огня. Однако, Москва отказывается, объявляя "праздничные перемирия", которых не придерживается.

Издание CNN сообщало также, что между США и Украиной есть серьезные разногласия относительно условий соглашения о прекращении войны. Ключевыми спорными моментами между Вашингтоном и Киевом остаются гарантии безопасности для Украины и отношение США к статусу Крыма.

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