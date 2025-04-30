Подоляк подчеркнул, что Трамп хочет закрепить за собой позицию доминирующего игрока в глобальном политическом процессе.

После подписания соглашения о добыче полезных ископаемых с Украиной президент США Дональд Трамп вряд ли будет снова угрожать выйти из переговорного процесса о завершении войны. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу "РБК-Украина".

"Если вы имеете стратегическое партнерское соглашение, и у вас здесь есть какие-то активы или есть какие-то доходности, вы же не будете эту территорию отдавать прямому конкуренту, если мы говорим о соответствующих отраслевых направлениях, редкоземельных металлах. Вы же будете защищать свои активы, которые будут вам что-то приносить", - объяснил он.

По словам Подоляка, в таком случае Трампу практически невозможно будет выйти из переговоров. Он подчеркнул, что президент США "даже больший игрок в этом процессе, чем США".

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"Он хочет закрепить за собой позицию доминирующего игрока в глобальном политическом процессе", - добавил советник главы ОП.

Подоляк заявил, что Украина готова к коммерциализации определенных отношений. Он уверен, что это будет выгодно не только Трампу, но и производителям оружия в США.

"Это все логично. Просто нужно менее эмоционально реагировать на спорные заявления Трампа и его ближайшего окружения. Нужно рационально подходить к этому", - сказал Подоляк.

Соглашение о полезных ископаемых - важные новости

Напомним, что сегодня, 30 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что соглашение о полезных ископаемых между нашей страной и США будет подписано в течение суток.

Тем не менее в Financial Times со ссылкой на источники пишут, что Украина и США столкнулись с проблемами на последней стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Отмечается, что американская сторона опасается, что это "приведёт к снижению прозрачности и подотчетности". Однако соглашение все равно может быть подписано уже в среду, если "Украина вернется к первоначальным условиям".

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