Пилота ждет длительная реабилитация и восстановление.

Недавно во время отражения российской атаки ударными беспилотниками Воздушные силы ВС Украины потеряли истребитель Су-27. По словам бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, имеют место определенные проблемы, которые требуют коренного решения.

"Ключевой вывод, который мы должны сделать, это тщательное исследование обстоятельств и причин, которые привели к этой трагедии. Слава Богу, что мы сохранили жизнь нашего пилота...", - сказал эксперт в эфире "Фабрики новостей".

В то же время он добавил, что впереди этого пилота ждет длительная реабилитация и восстановление, чтобы он мог вновь стать пилотом боевого истребителя.

Видео дня

"Потеря техники, конечно, обидно. Но ключевой фактор заключается в том, что мы должны тщательно исследовать организацию и сопровождение такого рода действий. Я понимаю, что масштабная дроновая атака, понимаю, еще есть риск потерять при таких условиях технику, особый состав. Причем речь идет не только за пилотов, но и за экипажи мобильных огневых групп, о расчетах противоракетной обороны - это война. Но тщательное исследование этих факторов является чрезвычайно важным", - подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что проблема в определенном секторе Воздушных сил ВСУ имеет системный характер, который должен решаться коренным образом. Если этого не произойдет, будем и в дальнейшем слышать такие печальные известия. Эксперт добавил, что звучат намеки на "дружественный огонь", который стал причиной потери истребителя. По словам эксперта, так это или нет, мы со временем узнаем, но раньше уже было несколько примеров, когда ВСУ теряли пилотов и самолеты именно по такой причине.

"И это недопустимо. Каждый украинский воин - золотое сокровище нашей страны. Мы должны их беречь и защищать", - подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что назначены новые заместители министра обороны Украины, один из них имеет опыт в авиационной отрасли. Как надеется эксперт, это назначение поможет наладить определенную работу, чтобы избежать в будущем таких случаев.

Воздушные силы потеряли истребитель во время атаки российских БПЛА - что известно

Как писал УНИАН, 28 апреля, во время отражения российской атаки ударными беспилотниками Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель Су-27. По данным управления коммуникаций Командования ВС ВСУ, Су-27 потерян во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения.

Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия. Говорилось, что пилот успел катапультироваться, летчик доставлен в медицинское учреждение.

Вас также могут заинтересовать новости: