При этом диктатор вылил ведро вранья на своих слушателей.

Российская армия по-прежнему не контролирует всю территорию Курской области, там сохраняется присутствие ВСУ. Это признал российский диктатор Владимир Путин во время встречи с российскими гражданами.

"Да, вышибли из Курской области противника, но там еще остатки по каким-то щелям, подвалам сидят. Мы слышим, чего говорят, просят эвакуации, но не буду сейчас вдаваться в детали", – заявил он.

При этом Путин рассказал басню о том, что нескольких украинских солдат после взятия в плен якобы отправили обратно на занятые ВСУ позиции, чтобы те уговорили побратимов сдаться в российский плен. Якобы это "не единичный случай", когда такое происходило на Курском фронте.

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Ситуация в Курской области

Как писал УНИАН, 26 апреля российский диктатор заявил, что российские оккупанты якобы полностью контролируют всю территорию Курской области. В тот же день Россия впервые признала, что в боях на Курщине была вынуждена использовать северокорейских солдат.

Украинский Генштаб сразу же опроверг заявление россиян и заверил, что украинские войска сохраняют контроль над некоторыми территориями в Курской области.

На следующий день президент Владимир Зеленский также опроверг слова Путина. Он подчеркнул, что украинские войска продолжают выполнять определенные задачи в Курской и Белгородской областях.

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