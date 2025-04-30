Один из украинских чиновников, участвовавших в переговорах, выразил разочарование действиями США.

Украина и США столкнулись с проблемами на последней стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что американская сторона опасается, что это "приведёт к снижению прозрачности и подотчётности", однако соглашение всё равно может быть подписано уже в среду, если "Украина вернётся к первоначальным условиям".

По устверждению одного из собеседников газеты, проблемы возникли, когда в ходе визита главы Минэкономики Свириденко в США команда её американского коллеги Скотта Бессента заявила, что министр или должна быть готова подписать все соглашения, "или вернуться домой".

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По словам украинских чиновников, США хотят, чтобы Украина подписала сразу как рамочное соглашение, так и детальное соглашение о фонде, завершив таким образом сделку. Киев, в свою очередь, настаивает, что не может подписать оба документа в среду, поскольку соглашение о фонде должно быть ратифицировано Верховной Радой.

Источник, знакомый с позицией США, заявил, что переговоры не были завершены, так как украинская сторона попыталась пересмотреть условия, согласованные на выходных.

Один из участников переговоров от Украины выразил разочарование позицией США:

"Кажется, им ничего не будет достаточно".

"Мы готовы подписать рамочную часть уже сегодня", - добавил он, отметив, что вероятность подписания оценивается как "пятьдесят на пятьдесят".

Сделка о полезных ископаемых - последние новости

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном будет подписано в ближайшие сутки. Он сообщил, что затем стороны подпишут еще два технических соглашения - о создании фонда инвестиций и его финансировании.

Народный депутат Ярослав Железняк тоже рассказал о некоторых деталях соглашения. Так, по его словам, выплаты (они же роялти) с этого долгое время запрещены, то есть можно будет только реинвестировать прибыль, а не выводить их.

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