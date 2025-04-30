По словам Сатьи Наделлы, ИИ пишет 20-30% кода в "некоторых проектах" Microsoft.

Microsoft активно использует ИИ для написания кода, и, судя по всему, планирует только наращивать темпы.

На конференции Llamacon глава компании Сатья Наделла заявил, что примерно 20-30% кода в некоторых проектах Microsoft уже написано ИИ. Причём речь идёт не об автодополнении, а о полноценной генерации новых участков кода на языках вроде Python и C++. По словам Наделлы, на Python ИИ пишет "фантастически" а вот C++ пока хромает.

Технический директор Microsoft, Кевин Скотт, пошёл ещё дальше и прогнозирует, что к 2030 году до 95% кода компании будет генерироваться ИИ.

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Microsoft - не единственная, кто топит за ИИ-кодинг. Google признавалась, что около 30% её кода создаёт ИИ. Meta точных цифр не называет, но Марк Цукерберг на той же сцене поддержал оптимизм коллег, особо выделив надежду, что ИИ поможет в области безопасности.

Правда, как показало исследование Ars Technica, ИИ имеет склонность галлюцинировать зависимости и библиотеки, которые могут обернуться уязвимостями. По сути, он может придумать строку, которая подтянет ненужный пакет расширений - и всё, дыра в системе готова.

Ранее мы рассказывали, что бизнесмен сделал игру с помощью нейросети методом вайб-кодинга и теперь зарабатывает 90 тысяч долларов в месяц. На создание своего авиасимулятора Питер Левелс потратил всего 3 часа.

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