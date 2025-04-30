По словам дипломата, во время процесса расширения ЕС часто возникают трудности.

Если нынешний темп подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз сохранится, что есть реальные шансы того, что наше государство сможет стать членом блока до 2030 года. Такое мнение высказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью "РБК-Украина".

Дипломат напомнила, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявляла о 2030 году как реалистичной цели, однако Матернова предупредила, что такой процесс будет не простым.

"Если нынешний темп подготовки сохранится, то это - все еще реалистичная цель. Но хочу подчеркнуть: будут проблемы, задержки, отклонения от маршрута. Для нас, кто работает внутри системы, это не так уж и пугает - такова уж природа этого процесса. Да, иногда бывает сложно. Это случается", - подчеркнула она.

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Посол подчеркнула, что во время процесса расширения ЕС часто возникают трудности.

"В случае с расширением, как и во многих других политиках, нужно время, чтобы прийти к согласию, но обычно мы его достигаем", - заверила Матернова.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Как писал УНИАН, ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц назвал условие для вступления Украины в Евросоюз. По его словам, обещание членства Украины в ЕС, как и перспектива вступления в НАТО остаются в силе, однако, чтобы этого достичь, сначала должна прекратиться война.

В то же время ЕС, Дания, Литва и Швеция запустили Программу Ukraine2EU для подготовки вступления Украины в ЕС. Эта программа рассчитана на три года и имеет бюджет в 16,7 млн евро.

"Несмотря на жестокую агрессию России, Украина внедряет смелые реформы и уверенно движется к членству в ЕС. Европа полностью поддерживает этот решительный и трансформационный путь. Программа Ukraine2EU поможет привлечь лучшую экспертизу государств-членов ЕС, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку на пути к европейскому будущему", - отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коц.

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