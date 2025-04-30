Бесплатное обучение по 155 профессиям и специальностям предлагает украинцам правительственная программа.

Программа бесплатного обучения от государства дает возможность некоторым категориям украинцев получить новую специальность или профессию. На днях Кабмин расширил список тех, кто может получить ваучер на обучение, а также продлил срок его действия.

Ранее мы рассказывали, что изменится с 1 мая в Украине.

Бесплатное обучение в Украине - кто может получить ваучер

Согласно информации на сайте Кабмина, есть несколько категорий украинцев, у которых есть возможность обучаться бесплатно.

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Сюда входят:

ветераны и участники боевых действий, если со дня их увольнения не прошло 3 лет;

внутренне-перемещенные лица - обязательно трудоспособного возраста;

люди, имеющие инвалидность;

те, кто получил ранения в результате военной агрессии или был освобожден из плена.

Кроме этого, можно получить ваучер на обучение после 45 лет (и до пенсионного возраста) - при условии, что у человека уже есть 15 лет трудового стажа.

Также отныне ваучер на обучение доступен тем, кто во время военного положения получил контузии, увечья или заболел, пребывая в зоне боевых действий или под обстрелами.

При этом желающий должен быть с образованием - высшим, профессиональным предвысшим или профессионально-техническим, а также не должен стоять на учете как безработный.

Стоимость такого ваучера - до 30 280 грн. То есть, он может полностью покрыть обучение или часть - тогда оставшуюся оплачивает получатель образования или работодатель.

Как получить ваучер на бесплатное обучение

Ваучер позволяет получить 155 профессий и специальностей - на выбор.

Чтобы получить ваучер, нужно выбрать специальность, форму обучения и место, где хотели бы учиться. Затем нужно обратиться в центр занятости (любой) - подать заявление, а также предоставить паспорт, идентификационный код, трудовую книжку, диплом и т. д. Можно также подать заявку онлайн.

Важно: срок действия ваучера продлили с 90 до 120 дней - за это время нужно заключить договор с учебным заведением.

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