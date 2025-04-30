Программа бесплатного обучения от государства дает возможность некоторым категориям украинцев получить новую специальность или профессию. На днях Кабмин расширил список тех, кто может получить ваучер на обучение, а также продлил срок его действия.
Ранее мы рассказывали, что изменится с 1 мая в Украине.
Бесплатное обучение в Украине - кто может получить ваучер
Согласно информации на сайте Кабмина, есть несколько категорий украинцев, у которых есть возможность обучаться бесплатно.
Сюда входят:
- ветераны и участники боевых действий, если со дня их увольнения не прошло 3 лет;
- внутренне-перемещенные лица - обязательно трудоспособного возраста;
- люди, имеющие инвалидность;
- те, кто получил ранения в результате военной агрессии или был освобожден из плена.
Кроме этого, можно получить ваучер на обучение после 45 лет (и до пенсионного возраста) - при условии, что у человека уже есть 15 лет трудового стажа.
Также отныне ваучер на обучение доступен тем, кто во время военного положения получил контузии, увечья или заболел, пребывая в зоне боевых действий или под обстрелами.
При этом желающий должен быть с образованием - высшим, профессиональным предвысшим или профессионально-техническим, а также не должен стоять на учете как безработный.
Стоимость такого ваучера - до 30 280 грн. То есть, он может полностью покрыть обучение или часть - тогда оставшуюся оплачивает получатель образования или работодатель.
Как получить ваучер на бесплатное обучение
Ваучер позволяет получить 155 профессий и специальностей - на выбор.
Чтобы получить ваучер, нужно выбрать специальность, форму обучения и место, где хотели бы учиться. Затем нужно обратиться в центр занятости (любой) - подать заявление, а также предоставить паспорт, идентификационный код, трудовую книжку, диплом и т. д. Можно также подать заявку онлайн.
Важно: срок действия ваучера продлили с 90 до 120 дней - за это время нужно заключить договор с учебным заведением.