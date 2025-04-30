Сама артистка пока что не комментирует подробности сделки о продаже недвижимости.

Известная украинская певица София Ротару продала свою квартиру в Москве, от которой не могла избавиться в течение нескольких лет. Стало известно, какую сумму артистка получила за свою недвижимость в стране-агрессоре.

О том, что знаменитость наконец-то продала свое имущество в РФ, сообщил российской Telegram-канал Mash. Как известно, украинка была владелицей трехкомнатной квартиры площадью 120 метров квадратных.

Это жилье Ротару в свое время получила в подарок от экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Исполнительница долгое время не могла продать квартиру, потому что будущие покупатели знали, кому она принадлежит.

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Из-за этого она решила переписать недвижимость на своего сына Руслана Евдокименко. Такой метод сработал и звезде удалось избавиться от жилья в России. По крайней мере так утверждают пропагандистские СМИ.

По их данным, новый владелец заплатил за квартиру 65 миллионов рублей, а это примерно 20 миллионов гривень. Ранее имущество было выставлено на продажу за 70 миллионов рублей, но цену снизили, чтобы продать жилье быстрее.

К слову, с началом полномасштабного вторжения певица избегает публичности. Она прекратила концертную деятельность и больше не выпускает новых песен. София Михайловна никак не комментирует войну в Украине, но иногда реагирует в соцсетях на обстрелы оккупантов. Сама она никак не высказывалась о своей квартире в Москве, поэтому точно неизвестно, действительно ли ей удалось продать недвижимость.

Напомним, ранее стало известно, где на самом деле сейчас живет София Ротару. Долгое время ходили слухи, что звезда уехала за границу и даже приобрела себе виллу в Италии. Ее сестра - артистка Аурика Ротару - раскрыла правду о знаменитости и поделилась, как она чувствует себя сейчас.

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