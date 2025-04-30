По его словам, если Украина будет готова к сделке, то она будет подписана уже в среду.

США готовы подписать сделку с Украиной по полезным ископаемым, однако Киев предложил свои правки в документ. Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессент на пресс-конференции.

"Украинцы минувшей ночью решили внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они пересмотрят это", - сказал он.

По его словам, если Украина будет готова к сделке, то она будет подписана уже в среду. Также министр отметил, что со сделки ничего не убирали, и это то самое соглашение, которое обсуждали накануне.

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Как подтверждает СNN, США готовы подписать соглашение с Украиной по природным ресурсам, но Киев пытается пересмотреть условия.

Согласно источнику издания, знакомому с ходом переговоров, Соединённые Штаты готовы подписать соглашение с Украиной о сотрудничестве в сфере природных ресурсов уже в среду. Однако это зависит от готовности Киева соблюдать положения меморандума о взаимопонимании, подписанного на прошлой неделе.

По словам источника, украинская сторона пытается пересмотреть ряд пунктов соглашения, несмотря на то, что финальные технические документы были согласованы сторонами ещё в выходные. Эти документы, как утверждается, включают меры по обеспечению прозрачности и подотчётности.

Сделка о полезных ископаемых - подробности

Ранее газета The Financial Times писала, что США и Украина столкнулись с последними препятствиями перед подписанием соглашения о минеральных ресурсах.

Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко вылетела в Вашингтон, чтобы подписать соглашение с министром финансов США Скоттом Бессентом. Однако, по словам трёх источников, знакомых с ситуацией, в процессе перелёта Свириденко в Вашингтон американская сторона предупредила её: "либо вы подписываете все документы, либо возвращаетесь домой". США требуют подписания как рамочного соглашения, так и отдельного соглашения по инвестиционному фонду уже в среду.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "финальные детали" сделки всё ещё согласовываются.

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