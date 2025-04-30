Принципиальные моменты согласованы, а правительство уже проработало текст соглашения.

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США будет подписано в течение суток. Об этом в эфире телемарафона рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Да, сегодня Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр, на пути в Вашингтон. Мы дорабатываем уже окончательные детали с нашими американскими коллегами", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что это стратегическое соглашение о создании партнерского инвестиционного фонда - "равноправное, хорошее международное соглашение о совместных инвестициях и в развитие и восстановление Украины".

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"Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время - я надеюсь, уже в ближайшие сутки - соглашение будет подписано, и мы получим первый шаг. Далее за этим соглашением будет подписание еще двух соглашений технических, исполнительных - непосредственно о самом создании фонда и его финансировании и наполнении", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, сейчас согласовываются уже технические детали, в частности перевода с английского на украинский язык, но принципиальные моменты уже согласованы, и правительство проработало текст соглашения.

"Фактически на данный момент согласования основных министерств уже собраны, поэтому правительство технически готово будет в любой момент утвердить данное соглашение и мы будем готовы к его подписанию", - подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что соглашение стало "абсолютно партнерским" - с распределением 50 на 50 и долей управления, и долей, которые стороны будут вносить. Соответственно взносы будут осуществляться в денежной форме, американская сторона может зачислять также новую военную помощь для Украины как вклад в этот фонд. Для управления фондом Украина и США будут выдвигать по три представителя.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, то есть недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью этого фонда, Украина лишь осуществляет взнос с новых лицензий, новой ренты на полезные ископаемые.

"Кстати, споры по этому соглашению будут решаться путем взаимных консультаций. В предыдущем варианте это было прописано согласно американскому законодательству, мы это убрали для того, чтобы соглашение действительно было партнерским", - рассказал премьер.

Шмыгаль также отметил, что соглашение носит статус международного - это фактически документ, который готовится по международному законодательству, имеет силу закона и обязательно будет ратифицироваться в парламенте.

"Завтра у нас предусмотрены консультации с главами фракций и групп, с руководством нашего парламента относительно деталей соглашения. Мы будем их ознакамливать, у нас предварительно есть такая договоренность", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, после подписания соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом документ возвращается в правительство, которое направит его на ратификацию в Верховную Раду с соответствующими сопроводительными документами. После ратификации в парламенте соглашение вступит в силу, и в дальнейшем станет возможным подписание технического соглашения между юридическими лицами США и Украины.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк тоже рассказал о некоторых деталях соглашения. Так, по его словам, выплаты (они же роялти) с этого долгое время запрещены, то есть можно будет только реинвестировать прибыли, а не выводить их.

"Ни о каких действующих проектах речь не идет. Там нет АЭС, ГТС, или действующих портов. А вот будущие инвестиции из этого Фонда могут быть не только в добычу ископаемых, но и другие проекты: инфраструктуру, промышленность, энергетику и прочее", - написал Железняк в Telegram.

Также он добавил, что соглашение будет срочным с правом обеих сторон вносить в будущем изменения.

"Процесс следующий: подписание -> ратификация-> изменение законодательства на выполнение (здесь много надо законов и кодексов нам менять)", - отметил Железняк.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня стало известно, что Украина и США могут подписать соглашение о недрах уже в эти сутки. Одним из прорывов соглашения, по данным Bloomberg, стало то, что США согласились, что только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет учитываться при расчете их взноса в фонд, согласно документу.

Ранее нардеп Ярослав Железняк опубликовал полный текст меморандума Украины и США по соглашению о полезных ископаемых. По его словам, этот меморандум является "чистой декларацией о намерениях в будущем".

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