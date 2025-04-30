Конгрессмен-демократ от штата Мичиган Шри Танедар подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа. В частности, обвинив его в незаконном сокращении финансирования некоторых правительственных ведомств и проведении агрессивной тарифной политики.

Предложение импичмента - и вообще острых нападок на президента еще до окончания первых ста дней в должности - действительно необычно для американской политической традиции. Негласно в Соединенных Штатах принято давать новому президенту не менее ста дней, чтобы он имел возможность себя показать, и в этот период политические оппоненты его обычно не критикуют. То, что вторая каденция Дональда Трампа началась не только с предложения о его импичменте, но и с массовых акций протеста, свидетельствует, что к его деятельности относятся негативно.

К чему это все приведет? На данном этапе, скорее всего, ни к чему.

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Да, демократы будут инициировать процедуру отставки президента-республиканца, ведь они уже начали избирательную кампанию в Конгресс (осенью 2026 года состоятся выборы в палату представителей). Сейчас для них открывается прекрасная возможность, чтобы взять реванш на этих выборах. Поэтому они будут активно критиковать Трампа, проводить акции протеста, говорить об отстранении по разным причинам.

В то же время, без участия республиканцев импичмент, де-факто, не может быть объявлен и состояться.

Причем, речь идет не о простом большинстве в Конгрессе (которого у демократов сейчас и так нет), а о значительно большем количестве голосов. Трудно представить, что такого должен сделать президент, чтобы партия, которая выдвигала его на должность и собирала голоса для его победы проголосовала против него. Так же трудно представить, что заявления демократов об импичменте как-то серьезно повлияли на политические позиции Трампа.

Действительно, мы видим проседание его рейтинга. Но, вместе с тем, его "ядерные" сторонники от него не убегают. Более того, нападки на него в виде импичмента позволят Трампу мобилизовать своих сторонников вокруг темы внутренних врагов и внутренней угрозы. Мол, смотрите, как проклятые глобалисты-демократы, deep state выступают против моих реформ, боятся, что они будут успешными; мы движемся к цели, а эти негодяи хотят нам помешать.

Кроме того, думаю, Трамп использует историю с импичментом для усиления давления на политических оппонентов в США, на судей и вообще на всех недовольных его деятельностью.

Стоит помнить, что инициировать процедуру импичмента - не обязательно означает, что она будет завершена. Более того, тема отстранения 47-го президента США от должности еще будет подниматься очень много раз. Будет много громких заявлений, обвинений, много шума - американская политика всегда была громкой. Подозреваю, что Трамп даже может войти в историю по количеству инициированных против него импичментов. Но представить, что он уйдет в отставку из-за того, что кто-то ему угрожает этой темой - невозможно. Трамп - не Никсон. Поэтому в ближайшие четыре года он будет оставаться президентом Соединенных Штатов.

Что касается Украины, то нам от истории с импичментом Трампа не холодно и не жарко.

Пока что большинство в Конгрессе остается у республиканцев. И они пока что будут ориентироваться на его позицию. К сожалению, в плане какой-то помощи Трамп нам ничего выделять не планирует. И трудно представить, что должно произойти, чтобы он изменил свою позицию.

Петр Олещук, политолог