Девам советуют выбирать огуречный джин-микс, а Львам - эспрессо-мартини.

Астрологи назвали, какой летний коктейль идеально подойдет представителям того или иного знака Зодиака, передает Parade.

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Овен - арбузный коктейль с острыми нотками

Овны не привыкли идти по проторенной дорожке, они страстны, решительны и обожают драйв. Освежающий коктейль с арбузом и халапеньо отлично передаёт их пылкий характер. Рецепт: смешайте сочный арбуз, сок лайма, пару ломтиков халапеньо и немного текилы со льдом.

Телец - клубничный дайкири

Тельцы ценят комфорт, изысканность и традиции. Этот сладкий и насыщенный коктейль идеально соответствует их вкусу к удовольствиям. Рецепт: взбейте в блендере клубнику, белый ром, сок лайма и сахарный сироп до однородной массы.

Близнецы - апероль-спритц

Близнецы - живые, общительные и всегда в центре внимания. Искристый апероль-спритц - их идеальный спутник на вечеринке. Рецепт: смешайте апероль, просекко и немного содовой, добавьте лед и дольку апельсина.

Рак - пина колада

Раки обожают уют, воспоминания и домашнюю атмосферу. Нежная пина колада с нотками тропиков пробуждает у них теплую ностальгию. Рецепт: смешайте ананасовый сок, кокосовые сливки и ром со льдом до густой кремовой текстуры.

Лев - эспрессо-мартини

Львы яркие, эффектные и любят блистать. Энергичный и стильный эспрессо-мартини - идеальное отражение их харизмы. Рецепт: встряхните водку, эспрессо и кофейный ликёр со льдом до получения шелковистой консистенции.

Дева - огуречный джин-микс

Девы ценят лаконичность, свежесть и функциональность. Классический коктейль с огурцом - как раз то, что нужно. Рецепт: взболтайте джин, огуречный сок, лайм и немного мёда, затем долейте газированную воду.

Весы - фрозе

Весы стремятся к гармонии, красоте и изысканности. Замороженное розе с фруктами - напиток, достойный их эстетического вкуса. Рецепт: заморозьте розовое вино, взбейте с клубникой и соком лимона.

Скорпион - негрони с кровавым апельсином

Скорпионы таинственны, страстны и немного опасны - как и их коктейль. Глубокий вкус негрони с добавлением сока кровавого апельсина подчёркивает их силу. Рецепт: смешайте джин, кампари и сладкий вермут с кровавым апельсином и льдом, украсьте цитрусовой долькой.

Стрелец - май тай

Стрельцы - искатели приключений, обожающие экзотику. Яркий, насыщенный коктейль май тай идеально подойдёт их жажде открытий. Рецепт: смешайте светлый и тёмный ром, апельсиновый кюрасао, лаймовый сок и сироп оршад со льдом.

Козерог - классический мартини

Козероги любят чёткие формы и проверенные решения. Строгий, элегантный мартини идеально подходит для них. Рецепт: размешайте джин (или водку) и сухой вермут со льдом, процедите и украсьте оливкой.

Водолей - мохито с изюминкой

Водолеи необычны, свободолюбивы и свежи, как вдохновение. А мохито с неожиданной добавкой отражает их непредсказуемость. Рецепт: растолките мяту, лайм и сахар, добавьте белый ром и содовую, затем положите чернику или огурец для оригинального акцента.

Рыбы - розовая сангрия

Мечтательные и чувствительные Рыбы обожают уноситься в фантазии. Лёгкая розовая сангрия как будто создана для их воображения. Рецепт: смешайте розе, кусочки персика и клубники, немного ликёра из бузины и газировку со льдом.

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