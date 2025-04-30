Каждый новый западный лидер до определенного времени считает, что сможет наладить дружеские отношения с Россией, а его предшественники были дураками, если не сделали этого.

На днях Дональд Трамп впервые признал, что Владимир Путин, вероятно, водит его за нос. Это стало лишь очередной иллюстрацией того, как западные лидеры один за другим наступают на те же старые грабли в отношениях с Кремлем. Такое мнение на страницах The Telegraph изложил министр обороны Великобритании в 2010-2011 годах Лиам Фокс.

Он напомнил, как западные лидеры, включая президентов США и Франции, раз за разом демонстрировали одинаковую модель взаимодействия с Кремлем: в начале своей каденции они пытались наладить дружеские отношения с Москвой, а под конец осознавали, что договориться с россиянами просто невозможно.

Например, после того, как Джордж Буш-младший увидел "душу" в глазах Путина, Россия вторглась в Грузию в 2008 году. Когда его преемник Барак Обама попытался провести "перезагрузку" отношений с Кремлем, забыв об агрессии против Грузии, Россия оккупировала украинский Крым и часть Донбасса.

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"Увидев равнодушную реакцию Запада, он (Путин) решил, что получит и другие части Украины, когда жестоко вторгся в страну в феврале 2022 года", - пишет Фокс.

Бывший британский министр констатирует, что Трамп наступил на те же грабли, когда начал свое второе президентство с попыток примириться с Россией. Теперь "оптимистичный" американский лидер, похоже, тоже начал осознавать свою ошибку.

"Он - очередной из череды западных лидеров, который поверил, что может вести бизнес с Путиным. Ни одна надежда на будущее не может скрыть тот факт, что Путин - лжец, убийца и международный преступник. Многие западные лидеры на собственном горьком опыте убедились, что с Путиным не может быть долгосрочного компромисса, поскольку он просто откажется от любого обещания, откажется от любой сделки и откажется от любой своей фальшивой дружбы, когда это соответствует его целям", - констатирует Лиам Фокс.

Отношения Путина с Трампом

Как писал УНИАН, недавно Трамп заметно изменил риторику и признал, что Путин возможно "морочит ему голову" своими заверениями о желании мира. До сих пор американский президент в нежелании мира обвинял исключительно президента Украины.

Однако за три месяца у власти, пока Трамп верил Путину, он уже успел упустить много возможностей заставить Россию к миру. По мнению некоторых обозревателей, своей политикой президент США подарил российскому диктатору уверенность, что он таки сможет победить Украину военным путем.

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