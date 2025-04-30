ДТЭК вошел в перечень лидеров инвестиций в Украине

Компания признана одним из лидеров инвестиций в Украине за проект строительства Тилигульской ветроэлектростанции.

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) включила компанию ДТЭК в перечень лидеров инвестиций в Украине. Об этом говорится в сообщении EBA.

"Украина остается открытой для инвестиций, и мы благодарны каждой компании, которая продолжает работать и вкладывать средства в развитие нашей страны. По результатам опросов Ассоциации, 70% компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации сохраняют готовность инвестировать в Украину, несмотря на войну. А 16% планируют новые масштабные инвестиционные проекты в 2025 году. Таким образом бизнес не только поддерживает экономику, но и демонстрирует пример ответственного и стратегического подхода другим участникам рынка и потенциальным инвесторам", - заявила исполнительный директор EBA Анна Деревянко.

В частности, ДТЭК вошел в перечень лидеров инвестиций за проект строительства Тилигульской ветроэлектростанции. Инвестиции в эту ВЭС составят 650 млн евро.

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В ДТЭК сообщали, что эта инвестиция является крупнейшей в истории частной инвестицией в энергетический сектор Украины.

Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко был признан "Лидером инвестиций в восстановление" в рейтинге "ТОП-50 CEO".