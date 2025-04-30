Эксперт предположил, что РФ может попытаться обойти Покровск.

Россияне спешат дойти до Днепропетровской области и это может быть связано с их планами окружить Покровск. Об этом в эфире "24 Канала" заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Битва за город Покровск, по их расчетам, должна была состояться еще в сентябре-октябре 2024 года. Мы видели, насколько огромный накат был в тот период времени. Казалось, что все, сейчас вот начнется. Но сколько прошло времени, ничего не удается. Был сменен командующий со стороны Украины на этом направлении. И ему удалось не то чтобы стабилизировать ситуацию. А даже на отдельных моментах отбивать отдельные населенные пункты", - сказал он.

Ступак добавил, что Россия может попытаться обойти Покровск с западных границ Днепропетровской области. В частности, по мнению эксперта, Россия может планировать таким образом обрезать трассу Покровск-Павлоград.

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"И таким образом город Покровск, по их расчетам, будет обречен", - добавил Ступак.

Ситуация на фронте - важные новости

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия сейчас пытается прорвать оборону Украины, чтобы зайти на территорию Днепропетровской области. По его словам, оккупанты там значительно нарастили интенсивность штурмов.

Между тем аналитики DeepState отмечают продвижение оккупантов. По словам экспертов, россиянам удалось захватить населенный пункт Сухая Балка в Донецкой области.

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