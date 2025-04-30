В случае ослабления санкций США нефтетрейдеры, вероятно, будут стремиться возобновить сотрудничество с Россией быстрее, чем нефтедобывающие компании.

Западные сырьевые трейдеры, страховщики и судоходные компании рассматривают возможность возобновления торговли с Россией в преддверии возможной отмены санкций США. Они уже обсуждают с юристами, как это можно реализовать, сообщает Financial Times.

Западные компании ожидают решения Трампа

В издании отметили, что позиция президента США Дональда Трампа по отношению к РФ заставляет западные компании задаться вопросом о том, как они могут структурировать свою деятельность, чтобы восстановить торговлю с российскими компаниями. По словам юиридических консультантов, главной проблемой для таких компаний является то, что санкции ЕС и Великобритании против Москвы останутся в силе.

"Раздвоение США и Европы - главная проблема для бизнеса на данный момент. Некоторые компании планируют эти изменения и то, что они означают для их бизнеса и что они могут сделать, чтобы подготовиться к ним", - рассказал руководитель отдела регулирования и расследований юридической фирмы Clyde & Co Сэм Тейт.

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Партнер и специалист по санкциям в HFW Дэниел Мартин поделился в разговоре с журналистами, что западные компании разрабатывали свою санкционную политику в соответствии с мерами США. Теперь же их клиенты задаются вопросом, не нужно ли пересмотреть эти программы, чтобы они в первую очередь соответствовали европейской позиции.

"Мне не кажется вероятным, что любое ослабление санкций повлечет за собой немедленную отмену всех ограничений со стороны США", - сказал Мартин.

Партнер и специалист по санкциям в HFW добавил, что в случае ослабления американских санкций нефтетрейдеры, вероятно, будут стремиться возобновить сотрудничество с Россией быстрее, чем нефтедобывающие компании, которым потребуются более значительные инвестиции для возобновления деятельности.

"Вполне возможно, что найдутся трейдеры, которые увидят, что возобновление торговли открывает выгодные коммерческие возможности, но если они не смогут заставить свои банки, страховщиков и перевозчиков вернуться на борт, то это может оказаться сложнее", - сказал он.

У этих западных компаний могут быть проблемы

По словам партнера и специалиста по санкциям в HFW, у многих компаний есть финансовые соглашения, которые обязывают их соблюдать все санкции США, ЕС и Великобритании. Более того, страховщики могут не захотеть предоставлять страховое покрытие предприятиям, желающим возобновить сотрудничество с РФ.

Партнер группы по вопросам правоприменения в сфере глобального регулирования юридической фирмы Reed Smith Ли Ханссон заверил, что большинство транснациональных компаний все равно будут ограничены санкциями ЕС и Великобритании, даже если США начнут ослаблять ограничения на торговлю с российскими компаниями.

"Энергетические компании и подобные транснациональные компании все равно будут иметь представительства в ЕС или Великобритании - очень трудно найти такую компанию, у которой их не было бы, - или в них будут работать граждане ЕС или Великобритании, поэтому они будут связаны санкциями", - подчеркнул Ханссон.

По мнению эксперта, компании из Азии и Ближнего Востока, скорее всего, воспользуются ослаблением санкций США, расширив уже существующий российский бизнес.

Почему США не ввели новые санкции против России

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, почему Вашингтон не ввел новые санкции против России. Он заявил, что в США хотят понять, насколько Украина и РФ заинтересованы в мире.

По словам Рубио, если бы президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против России, это могло бы продлить войну в Украине еще на два года.

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