Температура в столице снизится на пару градусов.

1 мая в Киеве ожидается относительно теплая, но ветреная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается около +11°, а днем температура максимально повысится до +18°. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ощущение прохлады добавит западный и северо-западный ветер, порывы которого достигнут 15-20 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-749 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +18°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +8°, днем +18°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +8°, днем +19°.

В Тернополе 1 мая ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +23°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +10°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +7°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +9°, днем +18°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+17°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +21°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +24°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+22°.

В Одессе 1 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.

В Херсоне в четверг ночью будет +8°, днем +23°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +22°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +5°...+19°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +24°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +24°.

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