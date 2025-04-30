Защитник отметил, что в бригаде "Азов" много молодых людей.

Необходима качественная подготовка людей к участию в боевых действиях, их мотивация, иначе это путь к бездумной гибели. Об этом сказал офицер разведки 12 бригады спецназначения НГУ "Азов" Илья "Гендальф" Самойленко в интервью на Армия TV.

"Хорошо, что есть базовый курс боевой подготовки, где происходит перековка гражданского человека в военного. Если этот курс он не проходит как надо, с определенными этапами для очистки от гражданской жизни и обретения себя как военного, то тогда это просто путь Иванов - забрали, выдернули, дали автомат, нарядили в военную форму и теперь косплей военных с одной задачей - пойти вперед и там умереть", - отметил он.

По его словам, армия учит работать с теми людьми, которые есть, а не выбирать тех, которых ты хочешь. Самойленко отметил:

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"В начале можем отобрать людей, но ошибки допущенные на этапе селекции не компенсируются тренировкой. Если пришел человек не мотивированный, не подготовленный, не способный к обучению, с негативными личными качествами - скандальный, то очень надо будет работать, чтобы из этого хорошо получилось. А в большинстве случаев командир "забьет" на такого человека, а тот будет просто накапливать негатив, который будет выбрасывать на своих собратьев, создавая подрыв дисциплины".

Он сказал, что в бригаде очень большое количество молодых бойцов до 25 лет - около 2 тысяч человек и очень много 30-летних. По его словам, подрастают уже люди, которые были воспитаны войной, то есть те, которые были несовершеннолетними в начале полномасштабного вторжения.

Самойленко рассказал, что большое количество добровольцев пришло после введения программы Резерв+, когда людям дали возможность прозрачно увидеть свои военно-учетные документы, их простимулировали к тому, что надо участвовать в армии.

При этом отметил, что кадровая проблема есть во всех подразделениях, потому что большое количество людей просто иногда не доходит до войска из-за различных ситуаций, а пополнение нужно - боевые подразделения постоянно истощаются, потому что "кто крепко воюет, то у того есть потери".

Самойленко добавил, что за счет того, что рекрутинг они делают сами, то у них более-менее стабильная ситуация с притоком молодежи и пополнением.

Пополнение ВСУ - детали

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны отмечали, что проводится работа относительно возможных путей покрытия некомплекта войск на передовых позициях на фронте.

Тогда еще первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время отмечал, что с этой целью рассматривается возможность создания подразделений из военнослужащих возрастных категорий с 18 до 24 лет, которые пришли в войско по контракту.

Кроме того открыты рекрутинговые центры и проводится работа по привлечению иностранцев для выполнения задач в районах боевых действий на территории Украины.

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