Какой церковный праздник отмечают верующие 1 мая по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

1 мая по новому церковному календарю чтут память одного из четырех великих пророков Ветхого Завета - святого Иеремию, а также священномученика Макария, митрополита Киевского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 1 мая (14 мая по старому стилю) - день памяти святого пророка Иеремии и Киевского митрополита Макария.

Видео дня

Иеремия родился в VI веке до Рождества Христова, вблизи Иерусалима. Его отец был священником, поэтому мальчик решил пойти по его стопам. В 15 лет Иеремии было видение - Господь попросил его отречься от мирского и сделал пророком. 23 года пророчествовал Иеремия - он предсказал падение Иерусалима, войны и рабство за отступление от веры.

Иеремию называют "плачущий пророк": чтобы посвятить жизнь служению Богу, он отказался завести семью и пережил личную драму. Пророчества Иеремии сбылись: царь Навуходоносор вошел в Иерусалим и разрушил его, а население взял в плен. Иеремии разрешили уйти, и он остался на развалинах города. Оставшиеся иудеи решили бежать в Египет, вместе с ними ушел и пророк.

Там Иеремия своей молитвой умерщвлял крокодилов - за это его сильно почитали. Но потом он напророчил нападение вавилонского царя и уничтожение иудеев - за это Иеремию убили, а его предсказание исполнилось в том же году.

***

Священномученик Макарий, митрополит Киевский, жил в XV веке. Он был архимандритом Свято-Троицкого монастыря в Вильно (Вильнюсе), а в 1495 году, после смерти Киевского митрополита Ионы Глезны, Макария рукоположили в сан митрополита.

Жить в Киеве в то время было опасно: город был полуразрушен, на него часто нападали отряды крымских и ногайских татар, и святитель обитал в резиденции Киевских митрополитов в городе Новогрудке (ныне Беларусь).

Митрополит много усилий прилагал к ослаблению внутренних противостояний среди духовенства и мирян и заботился о развитии Киевской митрополии. Он упорядочил и украсил много храмов и монастырей за свои личные средства, защищал права православных от "латинян".

В 1497 году Макарий решил посетить Киевскую кафедру, по дороге в Киев он продолжал служить литургии. Однажды его богослужение шло недалеко от реки Припять, когда внезапно на путников напали крымские татары. Митрополит приказал всем укрыться, но сам остался у алтаря, где его и убили. Тело перевезли в Киев, ныне оно покоится во Владимирском кафедральном соборе.

Какой церковный праздник 1 мая по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Иоанна Солунского и святителя Космы, епископа Халкидонского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 1 мая

В народе 1 мая - праздник Еремей Запрягальник или Запашник. По приметам дня судят, какими будут лето и урожай:

с утра на небе нет ни облачка - к жаркому лету;

день ясный - урожай будет хороший;

вечером роса - завтра будет безоблачно;

плохая погода сегодня - к суровой зиме.

Сегодня наблюдают за муравьями - если они беспокойные, то июнь будет дождливым.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 1 мая нельзя ссориться, злиться, тосковать, бездельничать. Церковь не одобряет злословие, зависть, жадность.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещено ловить рыбу и одалживать хлеб и зерно (семена) - иначе будешь без хлеба и урожая.

Что можно делать 1 мая

В православный праздник сегодня обращаются к святому пророку Иеремии - просят защиты от злых людей, а также помощи в полевых и огородных работах.

Народные приметы советуют 1 мая сажать рассаду и сеять - считается, что все посаженное даст хороший урожай. Хорошо сделать генеральную уборку в доме.

Кто отмечает день ангела 1 мая

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

По старому стилю день ангела у Василия, Виктора, Ефима, Ивана, Кузьмы, Михаила, Тамары, Феликса.

Вас также могут заинтересовать новости: