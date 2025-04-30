Группа Kaj призналась, что восхищается творчеством украинской артистки.

Группа Kaj, которая представит Швецию на конкурсе "Евровидение-2025" с песней "Bara bada bastu", зажгла под хит известной украинской артистки Верки Сердючки, в образе которой выступает Андрей Данилко. Участники коллектива высказались об украинской знаменитости и распространили новое видео в поддержку украинской музыки.

Музыканты записали видео под известную песню "Dancing Lasha Tumbai", которая в 2007 году принесла Данилко второе место на Евровидении и стала международным хитом. В подписи к ролику, опубликованном в Instagram трио, Kaj указали: "Мы учились у великих. Это наш тезис"

Кроме того, участники группы также назвали Верку Сердючку своим "учителем". Таким образом они подчеркнули, что восхищаются не только творчеством звезды, но и исполнителем, который выступает на сцене уже более 20 лет. Как известно, своим выступлением на конкурсе в Хельсинки, Финляндия, Данилко прославил Украину на весь мир и до сих пор вдохновляет молодые поколения артистов своей музыкой.

К слову, Kaj выступит в Базеле, Швейцария, с композицией, сочетающей юмор, задор и национальный колорит. Песня "Bara bada bastu" - это трек, в котором поется о финской сауне и традициях, связанных с ней.

Реакция пользователей в сети:

"Привет вам из Украины"

"Моя любимая песня! Всегда любил безумное веселое настроение"

"Конечно, лучшие черпают вдохновение у величайших"

"Украинизация Kaj прошла замечательно, еще один повод дать им украинское гражданство"

"Ну все, вы мне теперь еще больше нравитесь"

К слову, сейчас шведская группа является лидером букмекерских рейтингов. Судя по ставкам, коллектив может занять первое место, и тогда в следующем году Швеция снова будет принимать Евровидение. А полуфиналы нынешнего конкурса пройдут 13 и 15 мая, а финал состоится 17 мая.

Напомним, ранее на "Евровидении-2025" ввели новые жесткие правила. Участникам конкурса запретили использовать флаги ЛГБТК+ и других стран. За нарушение новых правил конкурсантов и зрителей будут ждать наказания.

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