Меловин подчеркнул, что он категорически против любого насилия.

Известный украинский певец Меловин, настоящее имя которого Константин Бочаров, отреагировал на скандальное заявление народного артиста Украины Богдана Бенюка. Украинский актер во время своего последнего интервью призвал бить детей за русский язык. Исполнитель прокомментировал позицию мужчины и выступил против нее.

Как известно, обсуждая с журналисткой Алиной Доротюк языковой вопрос звезда картин "Безысходность", "Дело Беспятого", "Хозяин", "Мой карпатский дедушка" сказал, что только избивая детей прутом, которые до сих пор говорят на языке страны-агрессора, можно научить их любить родной язык.

Однако с такой позицией категорически не согласен Меловин. Он отметил, что выступает против любого насилия: физического или морального. Кроме того, он добавил, что публичные призывы к избиению недопустимы для публичного человека.

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"Я категорически осуждаю любые призывы к насилию. Особенно я эмоционален, когда речь идет о детях. Насилие не может быть оправдано никакими словами или убеждениями, и любая истерическая форма агрессии является публично недопустимой для народного артиста, господина Бенюка", - написал в своем Instagram артист.

Знаменитость подчеркнул, что он не обесценивает украинский язык и не считает, что за него не нужно бороться. Но он отметил, что языковой вопрос никогда не должен быть поводом для конфликтов в обществе или причиной насилия над детьми.

"Я глубоко верю в силу украинского языка, в его значение для нашей идентичности и единства. Однако вопрос языка не должен становиться причиной для ненависти или насилия над детьми", - добавил исполнитель.

Напомним, ранее Меловин признался, что его тригерит настоящее имя и объяснил причину. Его возмущает, когда после его просьб, некоторые люди продолжают обращаться к нему по имени Константин. Артист также ответил, планирует ли менять документы на сценическое имя.

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