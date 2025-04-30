Один из самых недооцененных способов сжечь нежелательный жир - это также один из самых легких.

Тренер по тяжелой атлетике из Garage Gym Reviews, олимпиец Кейн Уилкс рассказал, как заставить организм сжигать жир без походов в спортзал с помощью одной простой ежедневной привычки. Об этом в статье для eatthis.com пишет зарегистрированный холистический диетолог Адам Мейер.

"Ежедневные походы в спортзал - не единственный способ сжигать жир и оставаться стройным. Один из самых недооцененных способов сжечь нежелательный жир - это также один из самых легких: ходьба. На самом деле, исследования показывают, что прохождение 10 000 шагов в день может значительно помочь вам ускорить обмен веществ, сжигать калории и улучшить общее состояние здоровья, и все это без необходимости в каком-либо модном оборудовании или дорогом абонемента в спортзал", - говорится в публикации.

Уилкс подробно объяснил, почему ходьба - это лучшая привычка для сжигания жира:

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"Ходьба - одна из самых недооцененных привычек для сжигания жира, которую вы можете выработать вне спортзала. Это низкоинтенсивная тренировка, от которой легко восстанавливаться, и ею можно заниматься где угодно".

Как заставить организм сжигать жир: 5 трюков для ходьбы

Тренер посоветовал, что заставит прохождение 10 000 шагов в день казаться пустяком:

Быстрая ходьба. Согласно исследованию 2022 года, увеличение скорости ходьбы может повысить частоту сердечных и бістрее переключить ваше тело на сжигание накопленного жира для получения энергии.

Ходьба по наклонной поверхности. Добавление наклонов к ходьбе, будь то в гору или на беговой дорожке, добавляет дополнительное сопротивление, что, как показывают исследования, может помочь вам задействовать больше мышц и сжечь больше калорий.

Подъем по лестнице. Отличное упражнение для сжигания жира, которое задействует нижнюю часть тела, корпус и улучшает сердечно-сосудистую систему. Исследование 2021 года, опубликованное в BMC Public Health, показало, что ежедневный подъем по лестнице связан с более низким риском метаболического синдрома, основного фактора риска увеличения веса.

Добавление дополнительной массы. Если вы хотите повысить интенсивность своей ходьбы и нарастить мышечную массу, добавление утяжелителей к ходьбе может быть очень эффективным способом увеличить количество сжигаемых калорий во время ходьбы.

Медитация при ходьбе. Вы можете не связывать медитацию с потерей жира, но медитация при ходьбе сочетает сжигание жира с осознанностью, принося пользу как вашему телу, так и разуму.

Напомним, ранее УНИАН писал, как без проблем проходить по 10 000 шагов в день.

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