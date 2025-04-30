Опыт войны в Украине показал, каким будет характер будущих конфликтов.

Война в Украине показала, что в длительном конфликте такого масштаба и интенсивности победителя в конечном итоге определяет демографический и экономический потенциал сторон. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, которого цитирует Athena Lab.

Он отметил, что страны должны избегать войны любой ценой из-за драматических последствий, которые несет вооруженный конфликт. Но если избежать войны невозможно, государство должно подготовить к битве не только войско, но и общество. Когда же война уже началась, то в долговременном конфликте победителя определяет демография и экономика, убежден Залужный.

Так, в условиях крайне низкого уровня рождаемости, характерного для современной Европы, наиболее дефицитным ресурсом в войне являются люди, говорит он. По его словам, российско-украинская война показала, что демографические показатели в значительной степени определяют судьбу длительного конфликта.

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С другой стороны современные системы вооружения стали настолько дорогими, что их интенсивное "потребление" фронтом может стать непомерным. Поэтому государства с более сильной экономикой будут иметь больше возможностей для победы в конфликтах.

Подытоживая сказанное, Залужный прогнозирует, что в будущем войны будут характеризоваться развертыванием относительно меньшего количества солдат и массовым использованием более дешевого оружия.

Оружие российско-украинской войны

Как писал УНИАН, Россия начала применять новый тип дрона - реактивный аналог "Шахеда", который назвали "Бандероль". Он летает значительно быстрее "Шахеда" и на большей высоте. Он является сложной целью для мобильных огневых групп, но также он значительно дороже "Шахеда".

Также мы рассказывали, что Украина стремительно наращивает производство собственной артиллерии. Несмотря на усиление роли дронов, артиллерийский огонь остается крайне важным фактором в войне.

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