Власти страны-террористки связывают свое решение с ночными взрывами в Севастополе, в результате которых повреждены несколько российских кораблей-носителей "Калибров".

Россия выходит из зерновой сделки после "нападений" на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

Там связали свое решение со взрывами в оккупированном Севастополе, в результате которых повреждены несколько российских кораблей-носителей "Калибров".

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"С учетом проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - заявили в российском ведомстве.

Атака на российские корабли в Севастополе 29 октября

Сегодня, 29 октября, в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Россияне заявили о якобы причастности беспилотников ВСУ к атаке.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео и сообщил, что в Севастополе взорвали четыре военных корабля Черноморского флота РФ, среди которых фрегат "Адмирал Макаров" и десантный корабль.

Позже в Минобороны РФ заявили, что корабли Черноморского флота были якобы атакованы в 04:20 утра. Там утверждают, что за атакой якобы стоит Украина, использовавшая для этого 10 БПЛА и 7 автономных морских беспилотников. Также в МО РФ добавили, что атакованы были корабли, которые якобы обеспечивают безопасность "зернового коридора".

Российское Минобороны также обвинило в причастности к происшествию Великобританию. Там также считают, что военно-морские силы Британии якобы "участвовали" в подрыве двух газопроводов - "Северный поток" и "Северный поток-2". В ответ британская сторона назвала утверждения Минобороны РФ вымышленной историей.

В свою очередь, в Оперативном командовании "Юг" предположили, что причиной взрывов в Севастополе может быть неудачный запуск ракет противовоздушной обороны.

Зерновое соглашение - что известно

После начала полномасштабного вторжения, Россия заблокировала украинские морские порты. Это привело к остановке экспорта, в том числе аграрной продукции. Мировое сообщество выражало обеспокоенность, что это может вызвать голод в бедных странах. На этом фоне цены на продовольствие в мире начали расти до своих исторических максимумов.

При посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 22 июля Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Срок ее действия рассчитан на 120 дней с возможностью пролонгации.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит основания для срыва договоренностей об экспорте агропродукции морским путем. Президент подчеркнул, что Украина информирует партнеров по этому вопросу.

14 октября стало известно, что Россия поставила перед ООН ультиматум, что она откажется от продления соглашения о зерновом коридоре, если ее требования не будут рассмотрены.

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