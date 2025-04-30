Скандальный рэпер показал, в какой стране он стал владельцем бизнеса.

Скандально известный украинский рэпер Потап, он же Алексей Потапенко, который ранее на фоне слухов о разводе показался с Настей Каменских, неожиданно открыл бизнес за рубежом. Как известно, уже более трех лет исполнитель живет за пределами Украины, а сейчас он сообщил, что кроме музыки будет заниматься еще и развитием своего бизнеса, не связанного с творчеством.

Об этом артист рассказал в своем TikTok. Из его публикации в соцсети стало известно, что знаменитость стал владельцем ресторана. На новых кадрах звезда уже успел похвастаться масштабной покупкой и продемонстрировать, как выглядит его заведение. В частности, он поделился снимком, на котором позирует на камеру на фоне своего ресторана.

Судя по кадру Потап новое заведение решил назвать Balagan Beach Salon. Ресторан находится в испанском городе Марбелья. Это курортный город, в котором, кстати. часто отдыхают украинцы.

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Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения Потап испортил свою репутацию в Украине. В частности, он остался за границей во время войны, а также почти не вспоминает о терроре оккупантов на родине.

Кроме того, рэпер "прославился" своими скандальными и порой странными выходками за пределами страны. Его замечали на отдыхе в Дубае с россиянами, он дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, также артист продолжает исполнять русскоязычные песни за рубежом.

Напомним, ранее продюсер Вадим Лисица назвал Потапа "красавцем" и рассказал об общении с ним во время войны. Он признался, что общается с исполнителем, но в основном о творчестве. А также заговорил об отношениях артиста с певицей Настей Каменских и отметил, что у них действительно есть проблемы в браке.

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