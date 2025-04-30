По словам чешских сенаторов, некоторые ограничения являются несправедливыми.

В Чехии 17 сенаторов призвали Конституционный суд отменить часть закона "Lex Ukraine VII", в котором говорится о том, что россияне не могут получить гражданство в Чехии, если не докажут, что они больше не являются гражданами РФ. Об этом сообщает Schengen.News.

По мнению сенаторов, такое ограничение несправедливо нацелено на всех россиян, независимо от их должности или лояльности к режиму.

Сенаторы считают, что такое законодательство является несправедливым и плохо работает. Также, по их словам, этот закон больше всего навредит людям, которые выехали из РФ, чтобы избежать репрессий или участия в войне.

Видео дня

"Эти лица, которые, как можно предположить, имеют большую лояльность к ценностям, на которых основывается чешская государственность и конституция, не смогут стать гражданами Чехии, поскольку они никогда не получат от Российской Федерации документ об отказе от своего гражданства", - добавили в материале.

Также член чешского Сената Михаэл Канов заявил, что закон, который дискриминирует россиян в получении чешского гражданства, является неконституционным.

Что известно об этом законе

В Schengen.News напомнили, что такой закон был принят для защиты безопасности и внешней политики Чехии после того, как РФ вторглась в Украину. Он предусматривает, что все россияне, которые подают заявления на получение чешского гражданства, должны доказать, что они больше не имеют гражданства РФ.

"Чешское гражданство может быть предоставлено "физическому лицу, которое было гражданином Российской Федерации на дату подачи заявления о предоставлении гражданства Чешской Республики, если оно предоставит документ, подтверждающий утрату гражданства Российской Федерации"", - объяснили в сообщении.

Чехия и война в Украине - последние новости

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова рассказала, как продвигается "снарядная инициатива" для Украины. По ее словам, в 2024 году наше государство получило при посредничестве Чехии около 1,5 млн боеприпасов различного калибра. В то же время она не назвала, сколько именно боеприпасов может получить Украина уже в 2025 году, ведь не хочет ограничиваться цифрами.

Также сообщалось, что Чехия полностью отказалась от российской нефти. Как отметил премьер-министр страны Петр Фиала, Чехия сделала еще один шаг на пути к энергетической независимости.

Вас также могут заинтересовать новости: