Украине стоит отвечать на такие заявления, учитывая реакцию США, считает Давид Шарп.

Призывы Путина организовать временное перемирие на 8-10 мая обусловлены не военными, а политическими мотивами. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

"Он хочет показаться американцам, что не отказывается от мира. Поэтому отказавшись от перемирия на 30 дней, которое стало бы серьезным шагом - это важный срок и с военной точки зрения. Он хотел хотя бы что-то дать Трампу. Это его цель. И Украина оказывается перед выбором", - сказал Шарп.

Он добавил, что Украина может полностью проигнорировать предложение Путина и продолжать вести боевые действия. Но Киеву, по мнению эксперта, стоит учитывать американскую реакцию на такие действия.

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"Украине на фоне сложных отношений с администрацией Трампа, важно не слить их, там, где это не переходит красных линий Украины... Если Украина откажется от этой инициативы - сложно сказать, что Украина что-то сильно выиграет с военной точки зрения. Здесь никто не получает никакого преимущества от того, что боевые действия продолжатся. Так же никто не выиграет, если они прекратятся. Поэтому здесь для Украины важно не проиграть в отношении от США", - объяснил Шарп.

Перемирие с РФ: что надо знать

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил о "трехдневном перемирии" в период 8-11 мая.

Впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что предложение Путина о перемирии на 9 мая является началом прямых переговоров без предварительных условий.

В МИД заявили, что Путин должен согласиться на прекращение боевых действий сроком на 30 дней перед тем, как начать проводить переговоры для завершения войны.

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