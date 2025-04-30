Фильм станет доступен на сервисе уже 23 мая 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер молодежного фильма ужасов "Улица Страха: Королева красоты" (Fear Street: Prom Queen), который является одной из его самых ожидаемых премьер этого года.

Новинка является спин-оффом успешной трилогии Netflix "Улица страха" и переносит зрителей в 1988 год. Накануне выпускного бала ученицы школы Шейдисайд борются за поддержку, чтобы стать королевой бала. Когда в гонке появляется необычная кандидатка, некоторые из претенденток начинают бесследно исчезать.

Среди прочих в новом фильме сыграли Ариана Гринблатт ("Барби", "Бордерлендз"), Индия Фаулер (сериал "Агентство"), Дэвид Яконо ("Мертвые парни-детективы") и Кэтрин Уотерстон ("Чужой: Завет", франшиза "Фантастические твари").

Видео дня

Режиссером фильма выступил Мэтт Палмер, который до этого снял для Netflix психологический триллер "Калибр" (2018).

Фильм станет доступен на сервисе Netflix уже 23 мая 2025 года.

Трилогия "Улица страха" – что известно

Молодежная слэшер-франшиза "Улица страха", снятая по мотивам одноименной серии книг американского писателя Р. Л. Стайна, вышла на Netflix в июле 2021 года, причем все ее три части выпускались с интервалом в неделю. И хотя события всех фильмов происходили в разных временных промежутках, все они были связаны между собой и происходили в городке Шейдисайд, который СМИ называют столицей убийств США.

В частности, в фильме "Улица страха, Часть первая: 1994" убийца терроризировал посетителей и работников торгового центра, в "Улица страха. Часть вторая: 1978" убийства происходили в молодежном лагере, а в "Улица страха. Часть третья: 1666" герои наконец узнали, откуда берет начало кровавое проклятие Шейдисайда.

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