Россия не увеличила численность личного состава и техники, отметил Алексей Гетьман.

Россияне анонсировали наступательные действия, которые должны длиться от 6 до 9 месяцев, то есть до конца 2025 года. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ.

"Мы об этом знали еще полгода назад, это не скрывали в РФ. Мы даже знаем, с каких направлений РФ планирует наступательные действия. Это Сумское, Харьковскок и южнок. Там, где у них получится. Я думаю, они будут пробовать и на Херсонщине и на Запорожье давить", - сказал Гетьман.

В то же время он добавил, что готовясь к наступлению, россияне не увеличили численность личного состава или техники в своих подразделениях.

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"По технике там отрицательный баланс, особенно тяжелой. И количество людей не увеличилось. Они могут мобилизовать такое же количество людей на сегодня, которое они теряют. Даже теряют они немного больше. Поэтому верить в то, что россияне могут провести мощные наступательные действия - в это лучше не верить. Ведь у них не увеличилась численность. И возникает вопрос - благодаря чему они планируют делать какие-то мощные наступательные действия", - добавил Гетьман.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские захватчики значительно нарастили количество штурмов на Покровском направлении, пытаясь прорвать украинскую линию обороны неподалеку Днепропетровской области. Он также отметил, что Украина усилила это направление.

В то же время аналитики DeepState накануне сообщали, что россиянам удалось захватить населенный пункт Сухая Балка в Донецкой области. Также россияне продвинулись и в других населенных пунктах Донецкой области.

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