Секретарь Совбеза РФ уверен, что страны, которые планируют отправить миротворцев в Украину, якобы скрывают свои истинные мотивы.

Экс-министр обороны РФ, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что ввод миротворческих сил в Украину под эгидой "коалиции желающих" может привести к Третьей мировой войне. По его словам, Москва будет рассматривать их как "законные военные цели", пишут росСМИ.

"Откуда придут эти "миротворцы"? Это будут подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала еще до начала спецоперации, которая началась во многом из-за этой угрозы - разворачивания на территории Украины, на нашей исторической территории военной инфраструктуры НАТО", - сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ также заявил, что страны, которые планируют отправить миротворцев в Украину, якобы скрывают свои истинные мотивы.

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"В реальности иностранные государства хотят ввести в Украину контингент, который будет контролировать ее ресурсы. Правильнее было бы называть таких военнослужащих оккупантами или интервентами", - добавил Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ также заверил, что в Европе якобы понимают то, что отправка миротворцев в Украину "может привести к прямому столкновению Москвы с НАТО" или даже Третьей мировой войне.

Отправка миротворцев в Украину - важные новости

Ранее в The Telegraph писали, что в Британии опасаются, что Россия может преследовать западных миротворцев в Украине в судах по правам человека. Джеймс Картлидж, теневой министр обороны, призвал министра обороны Британии Джона Хили рассмотреть отступление от Европейской конвенции о правах человека для миротворческих войск.

Кроме того, The Times со ссылкой на димпломатический источник, участвующий в обсуждении "коалиции желающих" сообщало, что Британия и другие европейские страны вероятнее всего, откажутся от планов по отправке тысячи своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии. Они обсуждают сценарий, при котором сухопутные войска не будут отправлены в Украину.

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