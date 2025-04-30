По словам бойца, даже если еда была нормальной, ее всегда было недостаточно.

Бывший журналист и военнослужащий Роман Борщ, который 33 месяца пробыл в российском плену, рассказал, каким было питание в неволе. По его словам, постоянной проблемой пленных является постоянное чувство голода. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Здесь следует учитывать то, что мы были в числе первых, когда многое еще там не было настроено. Потому что, например, когда мы ездили по полицейским участкам, полицейские вообще говорили, что "нам не выделяют средства на ваше содержание. Условно, если у вас здесь кто-то есть, пусть приходят - что-то приносят". Ну, типа, мы же по админзадержанию у них здесь. И на самом деле они же там задерживали не только военных, а и людей, которые на так называемую фильтрацию у них шли. Там были местные, которые не участвовали в боевых действиях, а их просто задержали. Сначала там были какие-то права, средства связи, то есть они могли позвонить родным и попросить принести одеться, поесть, еще что-то", - отметил военный.

По его словам, после этого бойцов отправляли в изолятор временного содержания, где уже должны были кормить. Роман отметил, что могли давать кусок хлеба, чай (скорее кипяток), кашу или картофель, а также котлетку, однако это было в очень малых объемах.

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"Потом Еленовка - там с самого начала с кормлением было так себе, столовую вообще расконсервировали и там много чего было не готово. То есть, это было недействующее заведение. И была полевая кухня, где сами же пленные для себя готовили. И часто это могло быть такое, что у тебя завтрак - в 10:00, обед - в 18:00, потому что, например, приехал этап, их всех загнали в камеры или еще что-то. А ужин мог быть в два часа ночи, условно. Было очень ненормировано с самого начала и часто также по объемам и по качеству. Наверное, не стоит ребят винить, которые готовили (сами пленные). Это было продиктовано реалиями, потому что условия там были не самые лучшие", - добавил защитник.

Роман подчеркнул, что позже в Еленовке открыли помещение столовой, которое минимально оборудовали. По его словам, там уже стало немного лучше, однако был большой разрыв во времени кормления, а порции давали малые.

"И потом было СИЗО - там уже пленных не допускали к работам. Все сидели в камерах, готовили местные осужденные, которые там работали. В принципе, вкусно более-менее, была большая определенность по времени. Но, объективно, мало. Там нормальные объемы, но потому, что все истощены были, нам было объективно мало. Но, в принципе, как для плена, это было неплохо. Вот даже достаточно. Конечно, всегда будет голодно, всегда будет хотеться - это вечная проблема пленных", - отметил он.

Военный добавил, что при возвращении из плена работает и психологический момент относительно употребления пищи.

"Я вот думал: вернусь, Боже, столько всего хочется там и сладкого поесть, и еще что-то. И вот оно все есть - бери ешь, а психологически как-то уже и не хочется. Ну я себе захочу, то пойду возьму и все. То есть, в принципе, в этих последних местах с питанием было очень хорошо даже. Я знаю, что бывают места содержания наших пленных, где даже есть телевизоры, и позволяют спортом заниматься, и дают литературу. Не везде, но бывает", - сказал он.

Российский плен - последние новости

Ранее стало известно, что россияне вернули из плена тело украинской журналистки Виктории Рощиной без некоторых внутренних органов. Как отметил руководитель отдела военных преступлений Генеральной прокуратуры Украины Юрий Белоусов, "судебно-медицинская экспертиза обнаружила многочисленные следы пыток и жестокого обращения на теле жертвы, включая ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, перелом ребра, травмы шеи и возможные следы от поражения электрическим током на ногах".

Также сообщалось, что из плена РФ освободили мать и сына, которые вместе выходили из "Азовстали". Они попали в плен в Мариуполе, когда выходили из "Азовстали", но последний раз виделись именно тогда, в мае 2022 года.

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